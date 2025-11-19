Dani Fernández actuará en Pontevedra con su nueva gira

Dani Fernández visitará Pontevedra en 2026. El antiguo miembro de Auryn presentará su nueva gira La Insurrección Tour en la Boa Vila, su segunda parada en Galicia tras actuar en A Coruña en mayo.

El cantante, que destaca por ser una de las caras más visibles del pop-rock español, actuará en la capital de provincia el próximo 20 de agosto de 2026, en la Explanada del Recinto Ferial. Las entradas para el concierto que será a las 17:00 horas ya están a la venta.

Este anuncio llega pocos días más tarde de haber ganado dos premios en Los40 Music Awards —Mejor Disco por La Jauría y Mejor Colaboración por Y si lo hacemos, con Valeria Castro—. De hecho, esta nueva gira es en colaboración con la cadena de radio y tiene la intención de ser un punto de inflexión en la carrera del artista.

Inspirada en la idea del “zoo digital”, donde la exposición constante condiciona la vida diaria, la gira propone una "insurrección consciente: romper con las miradas ajenas, asumir la imperfección y escapar de la cultura del juicio permanente". Así lo explican en la nota de prensa en la que comunican su parada en Pontevedra