Así es 'Zadym', del grupo vigués Moon Cresta, la banda sonora de la que nació un cómic: "Fue un desafío creativo"

En un momento en que la industria musical apuesta por lo digital y lo efímero, hay grupos en los que perviven las ideas genuinas y que todavía se aferran a lo clásico como una forma de vencer al tiempo y sorprender. Es el caso de los vigueses Moon Cresta, fieles a una trayectoria, a una música y a un estilo; ejemplo de esa mirada, hoy transgresora, es su último trabajo: Zadym.

El quinto disco de la banda viguesa es algo más que ocho canciones ordenadas con sentido; son una banda sonora a la que se le ha agregado, después, una historia en forma de cómic. "Adivinamos una narrativa interna según ordenábamos las canciones y de ahí ha surgido un relato coherente, una linealidad que hemos decidido visualizar como obra gráfica en forma de cómic", explica a Treintayseis David "Mr. D" Vázquez, vocalista y teclista de Moon Cresta.

Así, Zadym crea, a través de 8 canciones, una historia de otros tantos capítulos dibujada por el ilustrador Raúl Maya, "El Flako". "Era nuestra primera opción", reconoce David, que con el "sí quiero" del elegido "todo encajó a las mil maravillas". "Es un devorador de conciertos, literatura y cómics y este ha sido su debut como creador de cómics, y demuestra una sagacidad muy madura a la hora de plantear viñetados, de perspectivas y una visión de la historia que me sorprendió", incide.

Como novedad, de las ocho canciones, seis son en inglés, como suele ser habitual en el grupo, pero dos son en gallego.

Proyecto "a la contra"

Plantearse algo así fue todo un "desafío creativo" para el grupo y una apuesta que va "a la contra" de lo que demanda ahora la industria musical. "Dos discos atrás intentamos experimentar lo contrario, haciendo lanzamientos de vídeosingles que respondía a esa tendencia de consumo", explica David, pero ahora apuestan por "el manoseo, sobar y oler el producto, leerlo y releerlo" como una puesta en valor del formato físico, lejos de las plataformas digitales, donde también se puede escuchar de manera "clásica" el disco.

Zadym es una historia trazada en capítulos que se corresponden a las canciones y que es fruto de "mucha conversación previa" entre David y Raúl. En este proceso creativo, el músico le entregó un planteamiento teórico previo en forma de propuestas estéticas, películas, series y videoclips, como referencias.

También le proporcionó la historia y una suerte de storieboard literario, con algún esbozo de viñeteado, e incluso le sugirió temas, ideas y pequeños tributos a escenas o planos determinados. Un material bruto a partir del cual Raúl esculpiese el cómic, reinterpretando todo lo recibido. "Es muy enriquecedor que intente ver a través de mis ojos, soy muy amante de las versiones musicales y esto es una metáfora en lo visual", reflexiona David.

Argumento

La historia habla de "unos episodios pertenecientes a la historia reciente a nivel global, que nos ha afectado a todos en un pasado no muy lejano", desvela David, sin hacer espoiler, pero dejando pistas para conjugar con la libre interpretación de cada uno. "En las editoriales nos decían que a ver cómo lo planteábamos porque la gente no quería oír hablar de eso", añade.

El argumento se conforma de acuerdo con el orden dado a cada uno de los temas del disco y añade "una pequeña digresión interna", más propia de un relato más extenso: "Después de todo esto que te cuento, se me ocurre una reflexión" que deja en manos del lector y oyente.

Imágenes del cómico 'Zadym'. Cedida

Una propuesta que va acorde con el grupo. Nació en 1999 y en 2006 publicó su primer disco, Erocktile Dysfunktion Soulutions, seguido de The Sparkling Radiostars & Their Lunatic Orchestra, en 2010; Moonary, en 2016; y Civil Fuzz Brigade, en 2019. Moon Cresta son parte básica e imprescindible de la escena rock viguesa.

Una ciudad, Vigo, de la que David destaca que "siempre se ha caracterizado por ser activa musicalmente" y para ellos, el final de la década de los 90 y principio de los 2000 sirvió para "embeberse de la música de fuera y de la actividad de la propia ciudad". Hoy, esgrime, esa actividad sigue en boga y se añaden nuevos géneros, como la música urbana, de la que han "surgido creadores" dentro de "este magma creativo de Vigo".

También destaca las sinergias entre las diferentes bandas, reflejado en la "intercambiabilidad de músicos entre diferentes proyectos", que conviven en paralelo con otras formaciones "sin conflicto y con personalidad propia". Así, el enriquecimiento musical se multiplica exponencialmente.

Tras 26 años en la escena musical, los vigueses ya han recibido reconocimientos como el Premio Martín Códax a Mejor Grupo de Rock en 2021, unos galardones que "estimulan" al ser "entre iguales", ya que los entrega la propia industria, pero a los que le falta una "retribución dentro del negocio"; es decir, que el premio incluya más "visibilización", a través de las salas y festivales que también están incluidos en estos reconocimientos.

Presentaciones y conciertos

Moon Cresta. Cedida

Zadym se presentó oficialmente el pasado miércoles en la tienda de cómics de Vigo Banda Deseñada, una doble oferta, cómic y disco, a la que se sumó un pequeño concierto acústico a modo de Tiny Desk. Una fórmula que tratarán de repetir en las librerías Berbiriana de A Coruña, el 8 de noviembre; Argonauta de Madrid, el 14 de noviembre; y de nuevo en Vigo, en Elepé, el 13 de diciembre.

La presentación del disco será en la sala Masterclub el 27 de diciembre, que será una de las muchas fechas que ya están anunciadas y por anunciarse de la gira que llevará este "discómic" por toda España.