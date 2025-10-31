Arranca en Vigo el Wake Up! Festival: dos noches de Halloween al ritmo de la música electrónica

Vigo baila esta noche de Halloween al ritmo de la música electrónica. Este viernes ha arrancado en el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) el Wake Up! Festival: Special Halloween, que trae a la ciudad olívica referentes de este estilo de música a nivel nacional e internacional.

Tras el éxito de ediciones anteriores, este festival vuelve a enamorar a miles de amantes del techno y del house que han subido y subirán hasta Peinador para disfrutar de un fin de semana "terrorífico" con la música como protagonista. El recinto del Ifevi se convierte este viernes 31 de octubre y este sábado 1 de noviembre en la capital de la electrónica.

Ansiosos por entrar y bailar al ritmo de algunos de los mejores DJ's del panorama, personas de toda Galicia hacían cola sobre las 19:00 horas en la puerta del Ifevi. El pabellón 3 del recinto volverá a rozar el lleno, ya que Wake Up! ha vendido más de 7.000 entradas.

Ron Bacardi, a.k.a. Ben Sims, ha dado el pistoletazo de salida a un evento que contará con referentes internacionales como Jeff Mills y Richie Hawtin, así como destacados artistas gallegos, como Grobas. El director del festival, José Patiño, considera que se ha "normalizado" este tipo de eventos en Galicia, pero que la gente de fuera "alucina".

Este viernes, cuya jornada ha arrancado un poco más tarde de las 19:30 horas, actuarán también Anne, Richi Hawtin, Elli Acula, Fatima Hajji y Isma B B2B Mury. El sábado será el turno de Grobas & Karras Martínez, Überkikz, Len Faki, Jeff Mills, Ben Sims, Aerea Live y Héctor Oaks.