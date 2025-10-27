Cuenta atrás para el Underfest Xacobeo: el festival de Vigo desvela su cartel completo para 2025

Algunos de los artistas confirmados para el festival: The Psychedelic Furs, We Are Scientists, < > y Dewolff Underfest Xacobeo

Cuenta atrás para el Underfest Xacobeo. El festival completa su ambicioso cartel de 2025 y reunirá en Vigo a artistas de la talla de The Psychedelic Furs, We Are Scientists o Sr.Chinarro los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre.

El festival organizado con el apoyo de la Xunta a través de la Agencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo, ha sumado a su cartel a "destacados nombres internacionales y nacionales, además del mejor talento gallego".

Entre las últimas incorporaciones se encuentran los franceses < > , con su explosiva mezcla de rock y electrónica, así como el berlinés Maximilian Hecker, un nombre destacado del dream pop. También actuarán en Vigo el potente dúo italiano de rock&roll The Devils o los vasco-argentinos Cápsula.

La organización ha tratado de crear un cartel con música para todos los gustos. Desde el Sr. Chinarro, un nombre imprescindible del indie pop español, hasta la frescura contemporánea de Rizha o Nenu. La aportación gallega vendrá de la mano de Black Stereo, Incurable o The Freebillies.

Cartel Underfest Xacobeo

Por otro lado, Underfest Xacoveo se extiende a otras fechas de noviembre con el ciclo Bites, en el que contarán con los galeses The Tubs (21 de noviembre), Cracker (23 de noviembre) y Patrick Watson (17 de enero).

Cabe recordar que para el festival no quedan abonos generales a la venta, ya que se agotaron en pocos minutos. Ahora, bien los Abono de Salas y las entradas de días e individuales siguen a la venta en ATaquilla.