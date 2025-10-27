Cuenta atrás para el Underfest Xacobeo: el festival de Vigo desvela su cartel completo para 2025
El festival celebrará su octava edición con nombres de la altura de The Psychedelic Furs, We are Scientists o DeWolff
Podría interesarte: El festival Underfest Xacobeo traerá a Vigo grupos como The Psychedelic Furs o Cracker
Cuenta atrás para el Underfest Xacobeo. El festival completa su ambicioso cartel de 2025 y reunirá en Vigo a artistas de la talla de The Psychedelic Furs, We Are Scientists o Sr.Chinarro los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre.
El festival organizado con el apoyo de la Xunta a través de la Agencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo, ha sumado a su cartel a "destacados nombres internacionales y nacionales, además del mejor talento gallego".
Entre las últimas incorporaciones se encuentran los franceses <
La organización ha tratado de crear un cartel con música para todos los gustos. Desde el Sr. Chinarro, un nombre imprescindible del indie pop español, hasta la frescura contemporánea de Rizha o Nenu. La aportación gallega vendrá de la mano de Black Stereo, Incurable o The Freebillies.
Por otro lado, Underfest Xacoveo se extiende a otras fechas de noviembre con el ciclo Bites, en el que contarán con los galeses The Tubs (21 de noviembre), Cracker (23 de noviembre) y Patrick Watson (17 de enero).
Cabe recordar que para el festival no quedan abonos generales a la venta, ya que se agotaron en pocos minutos. Ahora, bien los Abono de Salas y las entradas de días e individuales siguen a la venta en ATaquilla.