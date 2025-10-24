Vigo acaricia el cielo de la electrónica gracias a Mario Vice, nominado a los Vicious Music Awards

Mario Vice, DJ y productor vigués, acaba de recibir su nominación a los Vicious Music Awards, los premios de música electrónica más prestigiosos de España, en la categoría de Mejor Artista revelación.

Así, Vice es el primer DJ vigués que aspira a un galardón de esta categoría. "No puedo estar más contento y agradecido a los Vicious Music Awards por nominarme en la categoría Mejor Artista Revelación", ha declarado el artista. "Esto me da mucha fuerza para seguir insistiendo en mi pasión y mis sueños", anota.

Vice es uno de los estandartes del house en Galicia. También es fundador de la marca Klubbers, una sesión mensual que pronto cumplirá tres años y que se ha consolidado como la fiesta electrónica de moda en la noche viguesa.

Precisamente, el próximo sábado, 1 de noviembre, el evento volverá a Rouge The Sound Club, en donde el vigués encabezará el cartel del evento junto a Dani Villa, Nayi Jaén o Saúl Guanda, entre otros.

Importante crecimiento

El jurado de los Vicious Music Awards valoró el importante crecimiento de la carrera artística de Mario Vice durante 2025. Además de la notoriedad lograda con los eventos de Klubers, el disc jockey protagonizó en enero una gira por Canadá con tres eventos en la ciudad de Toronto. Del mismo modo, a lo largo del año ha pinchado en lugares como Londres, Ibiza, Andalucía o Comunidad Valenciana.

El músico gallego publica regularmente sus propios temas en diferentes sellos discográficos. Sus últimos tracks son "Paloma", lanzado en agosto a través del sello Winlike Music; "Pa Mi Casa" y "Baila Conmigo, con After Room Records.

Gala en Madrid

Los galardones de los Vicious Music Awards se entregarán en una gala en Madrid el próximo 26 de noviembre. Hasta entonces, el público puede votar online a sus favoritos en la web www.viciousawards.com.