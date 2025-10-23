Taburete vuelve a los escenarios y hará parada en Vigo en su gira de 2026

Tras más de un año desde su último concierto, Taburete volverá a los escenarios en 2026 con su gira El Perro que Fuma.Vigo será una de las paradas del grupo madrileño en un tour que los llevará a 15 ciudades de España.

Antón Carreño y Willy Bárcenas actuarán en el Auditorio Mar de Vigo el próximo 28 de febrero. Las entradas ya están a la venta en su página web y se pueden adquirir a partir de 30 euros.

La banda presentará en Vigo su sexto álbum, El Perro que Fuma, del que ya han adelantado tres sencillos: Primer Intento, 110 y Vino y cemento. Además, Taburete celebrará el décimo aniversario del grupo en 2026.

La gira de Taburete arrancará en Santander el próximo 16 de enero. Gijón, Pamplona, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia, Burgos, Valladolid, Málaga, Sevilla y A Coruña serán los conciertos que ofrecerá la banda antes de su actuación en Vigo y el fin de gira en Madrid el 26 de diciembre.