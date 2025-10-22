Fillas de Cassandra encabezará un concierto en Vigo como cierre a las jornada sobre Gaza
El dúo actuará el sábado 1 de noviembre en la Puerta del Sol como cierre de las jornadas organizadas por el Concello y la ONG "Hoxe por ti"
Las jornadas "Gaza. Entre o horror e a esperanza", organizadas por el Concello y la asociación "Hoxe por Ti" finalizarán con el concierto solidario "Música e palabras para Gaza".
Esta actuación estará encabezada por el dúo Fillas de Cassandra, además de otros músicos de la ciudad, y tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en la Puerta del Sol.
"Esta es la actuación del Concello de Vigo reclamando atención permanente y presión continua y total para que la matanza se paralice totalmente, para que ni siquiera haya incidentes y para la solución de los dos estados”, ha afirmado el alcalde.