Leticia Sabater regresa a Galicia para dar un concierto esta semana en esta popular fiesta de las Rías Baixas

Leticia Sabater ha anunciado que actuará este próximo miércoles 8 de octubre en la Fiesta del Marisco de O Grove (Pontevedra), donde ofrecerá un concierto gratuito en la carpa de la cafetería a partir de las 18:00 horas.

La intérprete de Mr. Police, La salchipapa y Trínchame el pavo hará una parada en O Grove (Pontevedra) para amenizar la Fiesta del Marisco. Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales: "Va a ser el miércoles 8 de octubre en la maravillosa Fiesta del Marisco".

Leticia Sabater, en concierto este miércoles

La Fiesta del Marisco de O Grove (Pontevedra) encara ya su segunda semana de celebraciones tras comenzar el pasado 2 de octubre. La cita, además de ofrecer la degustación de mejillones, nécoras y otras delicias del mar, contará con actuaciones musicales de primer nivel.

La agenda musical de la Fiesta del Marisco incluye la actuación de Leticia Sabater. "¿Cómo estáis? Yo con muchísimas ganas de veros. Os espero en la carpa de la cafetería; tendréis DJs de lujo, musicón a tope y a las 18:00 un concierto mío", ha dicho la artista en un vídeo en redes sociales.

En el mismo vídeo, la cantante barcelonesa ha confirmado que durante el espectáculo el público podrá subir al escenario y participar en el show, que promete una selección de temazos de la década de los 80 y 90.

Además, el cierre incluirá pistolas de agua y una sesión de fotos con Leticia Sabater. Al finalizar el espectáculo, la fiesta proseguirá con un DJ hasta que el cuerpo aguante.

Durante la Fiesta del Marisco de O Grove (Pontevedra), el público podrá disfrutar de conciertos gratuitos hasta el 12 de octubre, con actuaciones tanto de artistas de amplia trayectoria como de bandas locales del municipio.

De lunes a jueves, la música sonará hasta la medianoche; pero el fin de semana la fiesta se alarga hasta las 02:30 o 03:00 horas de la madrugada. Tras los conciertos de Las ninyas del corro, León Benavente y De Ninghures, esta es para agenda los próximos días: