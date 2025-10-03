O Porriño (Pontevedra) celebrará este fin de semana su propio "Operación Triunfo"

La Plaza 8 de Marzo de O Porriño acogerá este fin de semana el tradicional concurso musical "Tes Talento?", una cita ya consolidada en las Fiestas del Cristo y en el que participarán 22 artistas emergentes.

El sábado, en dos turnos, a las 17:00 y a las 20:00 horas, se disputarán las semifinales y los ganadores pasarán a la gran final, que se celebrará el domingo a las 19:00 horas. Ese mismo día tendrá lugar la final infantil a las 17:00 horas, en la que participarán seis jóvenes de entre 10 y 15 años.

La gala estará amenizada por las actuaciones de los ganadores de ediciones anteriores: en la primera semifinal actuará Laura Marino, ganadora en 2023; en la segunda, Amparo Mosquera, ganadora en 2024; en la final infantil lo hará el grupo Xeración; y en la final de adultos actuará Íker Faure.

Los premios de esta edición consisten en 1.000 euros y la producción de un tema propio valorado en 600 euros para el primer puesto, 400 euros para el segundo y 250 euros para el tercero en la modalidad de adultos.

En la modalidad infantil, se entregará un lote de productos escolares junto con un trofeo a los tres finalistas clasificados.

Este concurso se enmarca dentro de las Fiestas del Cristo, que concluyen este fin de semana con numerosas actividades. La programación de este fin de semana incluye animación de calle, conciertos, exhibición de scalextric, degustación de callos, un torneo de patinaje y, para cerrar las fiestas, la actuación de El Combo Dominicano.