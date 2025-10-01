El Teatro Afundación de Vigo y el Vitruvia Club acogerán el ciclo Musicav 2025

La tercera edición de Música con V de Vigo (Musicav 2025) arrancará en octubre con cinco fechas que abarcarán todo el mes y donde se mezclará música jazz, clásica y cine en el Auditorio Afundación y en el Vitrubia Club.

Este miércoles ha sido la presentación oficial, que ha contado con los directores artísticos del evento, Javier Ferreiro y Rosanna Ojea, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortíz, que ha destacado la calidad del evento y los precios al alcance de todos los públicos.

El ciclo repite la fórmula que le ha funcionado hasta ahora, la de fusionar música clásica, jazz y cine en una experiencia accesible y de alta calidad para todos los públicos.

Se celebrará los días 7, 14, 21, 22 y 28 de octubre en el Auditorio Afundación y en el Vitrubia Club.

Programación