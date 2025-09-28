Un festival boutique llega a una iglesia de la Galicia profunda: singular, gratuito e inolvidable

La música es un elemento esencial en nuestras vidas, una herramienta de expresión que, además de influir en nuestras emociones, contribuye al bienestar físico y psicológico, y transmite cultura y valores sociales.

Galicia ofrece una gran variedad de eventos musicales, desde festivales reconocidos como Resurrection Fest y O Son do Camiño, hasta propuestas de menor formato como Torreiro Fest, que aterriza por primera vez en Ourense en 2025.

Un festival boutique en una iglesia de la Galicia rural

Buenas noticias para los gallegos. Ourense alarga la temporada estival unos días más con la celebración de un festival en pequeño formato y gratuito en una iglesia de la Galicia profunda: el Torreiro Fest.

"Torreiro Fest es una semilla que quiere germinar con raíces profundas en el medio rural, basada en el respeto, la creatividad y el cuidado compartido", señala Mateo Feijóo, organizador del festival y director del proyecto artístico A Casa do Pozo.

La iglesia San Pedro Fiz de Vilar, en la comarca de A Baixa Limia, se convierte en el epicentro del Torreiro Fest. Sin duda, un espacio poco habitual para este tipo de eventos, pero que promete no dejar indiferente a nadie.

La Quema, la última gran obra de la artista Elena del Rivero, marca el punto de partida del Torreiro Fest. Mateo Feijóo no quería que el primer fin de semana de octubre quedara desierto y, tras haber explorado el territorio del sonido y la música, apostó por dar forma este evento singular.

"La idea es trabajar siempre con la dimensión real de los espacios y que haya una participación activa de los vecinos" Mateo Feijóo, director del Torreiro Fest

En cuanto a la programación del festival, Mateo Feijóo explica que Torreiro Fest se plantea en "pequeño formato" con el objetivo de sembrar una propuesta cultural con raíces profundas en el medio rural. "La idea es trabajar siempre con la dimensión real de los espacios y que haya una participación activa de los vecinos a la hora de decidir lugares y también de pensar propuestas musicales", indica el artista.

Y añade: "Lo que pretendo con esta primera experiencia bajo el nombre de Torreiro Fest, es dinamizar San Pedro Fiz de Vila siempre el primer fin de semana de octubre, con una propuesta que busca explorar el territorio del sonido y de la música desde diferentes perspectivas".

Con esta idea, Torreiro Fest ofrece algo más que una jornada musical: busca la conexión entre personas, proporcionando un encuentro donde artistas y público compartirán espacio y palabra después de las actuaciones.

Esta primera cita tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 11:00 horas en San Pedro Fiz de Vila y será totalmente gratuita. "Es una fiesta para los vecinos y con los vecinos", señala el organizador del festival.

La presentación del documento audiovisual sobre la exposición de Elena del Riveiro en A Casa da Escola dará el pistolero de salida al Torreiro Fest; a continuación, la artista Joana Gama actuará al piano dentro de la iglesia de San Pedro de Fiz de Vilar, donde al término se celebrará una misa antes de un encuentro gastronómico abierto en comunidad.

Altas expectativas y un horizonte de futuro

Levantar un festival en pequeño formato en la Galicia más rural no es fácil y sobre ello Mateo Feijoo añade que siempre está presente la cuestión económica. "A veces cuando las cosas se hacen pensando en formatos tan pequeños, encontrar apoyos es mucho más difícil porque siempre pensamos en el impacto", lamenta.

"El impacto se mide a la escala de la participación, de cuántas entradas se venden, pero no puedo transformar la dimensión del pueblo: no puedo abrir sus calles, ni puedo generar más espacios que no existen. Para mí, la base fundamental es trabajar con lo que hay".

Preguntado sobre las expectativas de esta primera edición del Torreiro Fest, Mateo Feijóo confía en que sea "una gran celebración". Para futuras ediciones, añade: "Me gustaría que se pusieran a la venta un número muy pequeño de entradas y que hubiera al menos dos días de propuestas artísticas, aunque los tiempos siempre marcan el ritmo, y en el rural son otros".