El festival Musicav de Vigo se presenta con un concierto "espontáneo"
La planta del supermercado de El Corte Inglés se ha convertido en un escenario improvisado en el que se ha dado a conocer esta cita que tendrá el Teatro Afundación y la nueva sala del Vitrubia Club como sedes de este ciclo de música clásica
Te puede interesar: Estos son los espectáculos que acogerá el Auditorio Mar de Vigo hasta enero de 2026
Alrededor de las 20:15 horas, la música ha empezado a sonar en una de las zonas de cafetería de la planta del supermercado de El Corte Inglés. Al poco rato, un trío de vientos y cuerda ha deleitado con una pieza de música clásica a los presentes.
Todo formaba parte de la presentación de la tercera edición de "Música con V de Vigo", MusicaV 2025, un ciclo de música clásica que se desarrollará en octubre en el Teatro Afundación y en la sala del nuevo Vitrubia Club.
En la presentación han estado presentes la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y presidenta del PP de la ciudad olívica, Luisa Sánchez.
Ortiz ha destacado el apoyo del Gobierno gallego a un ciclo que "apuesta por la música para todos" con una "excelente oferta" clásica y de jazz, mientras que Sánchez ha puesto en valor "una experiencia que invita a sentir y gozar de la música como forma de conocimiento y de enriquecimiento personal".
La vicepresidenta provincial ha animado a los vigueses a participar en estos conciertos y "dejarse llevar por la belleza y la diversidad de su programación".
Los directores del festival, Rosanna Ojea y Javier Ferreiro, han agradecido el apoyo de la Xunta y han señalado que este evento refuerza el compromiso con la ciudad. "MusicaV busca mostrar la diversidad de estos géneros, desde obras consagradas hasta interpretaciones más contemporáneas", han declarado.