El festival Musicav de Vigo se presenta con un concierto "espontáneo"

Alrededor de las 20:15 horas, la música ha empezado a sonar en una de las zonas de cafetería de la planta del supermercado de El Corte Inglés. Al poco rato, un trío de vientos y cuerda ha deleitado con una pieza de música clásica a los presentes.

Todo formaba parte de la presentación de la tercera edición de "Música con V de Vigo", MusicaV 2025, un ciclo de música clásica que se desarrollará en octubre en el Teatro Afundación y en la sala del nuevo Vitrubia Club.

En la presentación han estado presentes la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y presidenta del PP de la ciudad olívica, Luisa Sánchez.

Ortiz ha destacado el apoyo del Gobierno gallego a un ciclo que "apuesta por la música para todos" con una "excelente oferta" clásica y de jazz, mientras que Sánchez ha puesto en valor "una experiencia que invita a sentir y gozar de la música como forma de conocimiento y de enriquecimiento personal".

La vicepresidenta provincial ha animado a los vigueses a participar en estos conciertos y "dejarse llevar por la belleza y la diversidad de su programación".

Los directores del festival, Rosanna Ojea y Javier Ferreiro, han agradecido el apoyo de la Xunta y han señalado que este evento refuerza el compromiso con la ciudad. "MusicaV busca mostrar la diversidad de estos géneros, desde obras consagradas hasta interpretaciones más contemporáneas", han declarado.