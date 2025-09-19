Rías Baixas Fest genera un impacto de más de 23 millones de euros en la provincia de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha presentado este viernes el Informe de Cultura del Observatorio de Competitividad-Provincia Extraordinaria. Su presidente, Luis López, ha sido el encargado de exponer un estudio que subraya el papel clave del sector cultural como motor económico de la provincia.

Entre los datos más destacados, López ha presumido de los más de 23 millones de euros que ha generado la marca Rías Baixas Fest en 2025. Esta agrupa seis grandes festivales celebrados en distintos puntos de la provincia de Pontevedra: PortAmérica (en Portas), Sinsal Son Estrella Galicia (isla de San Simón, Redondela), SonRías Baixas (Bueu), Atlantic Fest y Revenidas (ambos en Vilagarcía de Arousa) y Underfest Xacobeo (Vigo).

Este informe, que sigue la línea de los elaborados sobre medio rural y turismo, sitúa a la cultura como un sector estratégico, con más de 1.200 empleos, cerca de 500 empresas vinculadas y unos ingresos de explotación de 146 millones de euros en el ámbito provincial.

"Llevamos dos años promoviendo la dinamización cultural como nunca antes se había hecho", aseguró Luis López, quien recordó la inversión de 8 millones de euros realizada en este período para acercar la cultura a todos los concellos y recuperar disciplinas como las artes escénicas, "abandonadas por el anterior gobierno".

Además, se ha puesto en valor el papel de las fiestas populares o el Museo de Pontevedra —que superó las 145.000 visitas en el último año—, entre otros. También presume del papel provincial en la promoción cultural, a través de una red de proyectos pensados para "descentralizar la oferta, fomentar la profesionalización y potenciar disciplinas estratégicas como el audiovisual".