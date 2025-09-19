Pontevedra ya piensa en el verano de 2026: estos artistas actuarán en la nueva edición del Bigsound

Tras estrenarse en Pontevedra este último verano, el Bigsound ha confirmado su presencia en la Boa Vila para 2026. Serán los días 17 y 18 de julio cuando el festival volverá a convertir la orilla del río Lérez en el epicentro musical de Galicia.

Más de 35.000 personas disfrutaron de un magnífico debut en Pontevedra, en el que el Bigsound generó un impacto económico de 14 millones de euros y movilizó a más de 1.300 profesionales. Estas cifras de la organización lo sitúan como uno de los cinco mayores festivales de Galicia.

Nicky Jam, Rels B, Tanxugueiras o La Zowi fueron algunas de los artistas que formaron parte de la programación del Bigsound 2025 en la Boa Vila, que combinó pop urbano, reguetón, trap y fusión latina. Una propuesta y un éxito que tratarán de repetir en 2026.

Así, la organización ha desvelado este viernes parte del cartel de la segunda edición del festival en Pontevedra. Ana Mena, Beret, Besmaya, Despistaos, Juan Magán, Luck Ra, Lucho RK, Mafalda Cardenal, Natalia Lacunza, Nathy Peluso e Nil Moliner son los artistas confirmados para el año que viene, aunque esto solo es "una pequeña gran parte del enorme cartel de 2026".

Bigsound ha asegurado así que aún quedan "muchas sorpresas por desvelar", entre ellas una destacada participación de artistas gallegos y talento local. Además, el festival ha avanzado que las entradas estarán disponibles a partir del lunes 22 de septiembre a las 12:00 horas en bigsoundfestival.com.