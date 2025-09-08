El festival más salvaje de Vigo cierra su séptima edición con más de mil asistentes

El Drogas, durante su actuación en The Wild, en Vigo Paula Cermeño - The Wild

El Parque Forestal de San Miguel de Oia, en Vigo, se despidió este domingo de la séptima edición del festival The Wild, una cita que une música, naturaleza, cine y actividades familiares durante tres días.

Fue una edición especialmente intensa, según ha comunicado la organización, por los cambios de última hora en el día de conciertos y en la cabeza de cartel. Además, la amenaza de lluvias mantuvo en alerta a público y organización durante todo el fin de semana.

Aún así, el público respondió con fuerza y se acercaron más de mil personas al Parque Forestal de San Miguel de Oia. El viernes fue el gran día del festival, con la actuación de El Drogas, icono del rock en español.

Durante más de dos horas, esta leyenda de la música en España cantó clásicos como En blanco y negro, No hay tregua u Oveja Negra. El público coreó con fuerza cada uno de los temas, según The Wild.

El festival fue también escaparate para el talento emergente con la final del concurso de bandas Salvaxesons. El primer puesto fue para Martin Human, seguido de Exeria, Gargantúa y Supergigante.

Además, los más pequeños también pudieron disfrutar del festival con actividades organizadas para ellos. De esta manera, "The Wild reafirmó su identidad como festival accesible y sostenible, con un modelo que apuesta por la proximidad", en palabras de la organización.