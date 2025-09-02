Almácor se suma a la fiesta eurovisiva del año en Vigo: la estrella urbana llega a la PetardPop Party

El cantante y compositor alicantino Almácor, una de las voces emergentes más destacadas de la música urbana en España, será el artista invitado en la 10ª edición de la Eurovision PetardPop Party, que se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre en el local vigués ¡Plaff!.

Con una trayectoria en ascenso, Almácor alcanzó la final del Benidorm Fest 2024 y fue autor de Brillos platino, tema oficial de la Eurocopa. Ha actuado en festivales como el Arenal Sound y el Coca-Cola Music Experience, además de colaborar con artistas como Lérica, La Zowi o Chimbala. En 2023 recibió el premio a artista revelación urbano en LOS40 Music Awards y este año participó en el reality Supervivientes 2025.

La noche contará también con la actuación del productor moañés Montedapena, que abrirá la velada a las 23:00 con su fusión de pop y electrónica. Tras los conciertos, el DJ X.avi PetardPop pondrá el broche final con una sesión dedicada a la historia de Eurovisión. Las entradas ya están a la venta en Klapper por 10 euros e incluyen acceso a photocall y obsequios de los patrocinadores.