Así será el Salitre Vigo Festival 2025: dos días de música electrónica, arte y cultura

Después de más de seis años creando propuestas en salas y clubs de Vigo, la promotora viguesa Salitre ha anunciado la creación de un festival multidisciplinar que se celebrará los días 17 y 18 de octubre.

Esta primera edición del Salitre Vigo Festival reunirá artistas internacionales y nacionales en distintos espacios de la ciudad: Palacio de la Oliva, Masterclub, Sala Rouge, el espacio polivalente Muta y la tienda de discos Rio Lagares.

Además de la programación de DJs y directos de música electrónica, el festival ofrecerá otras actividades culturales, como una conferencia del músico Estrato Aurora en Río Lagares sobre la creación, workflow y setup de un live show; la exposición fotográfica de Susan Mulero en Muta, donde presentará su reciente libro Ningún dios debería querer el mal, y la colaboración con Vitter Bar de Cocktails, que pondrá sabor y ambiente en el mismo espacio.

El evento será una apuesta por la vanguardia musical. El japonés Wata Igarashi y el dúo francés Years Of Denial visitarán Galicia por primera vez, mientras que Oxygeno estrenará su nuevo alias, "Unshadowed", con un directo de música ambient.

Junto a ellos, nombres como el portugués Amulador, el valenciano Estrato Aurora o Muted, desde Madrid, completan una programación que también da protagonismo a la escena local: ICF, Sergio Amaro, Nueva Apostol, Anxiety for Living y Southear.

Los abonos generales ya están a la venta en este enlace.