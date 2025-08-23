El Río Verbena Fest agota las entradas de su primera jornada en Pontevedra

La cuarta edición del Río Verbena Fest arrancó ayer con un lleno espectacular en la explanada del Recinto Ferial, donde miles de asistentes disfrutaron de una primera jornada que confirmó a Pontevedra como epicentro musical del verano, agotando las entradas del viernes.

La tarde arrancó con Orzán, que ejerció de anfitrión con un arranque fresco y directo, poniendo el acento gallego a la cita desde el primer acorde, seguido por Terapia de Grupo.

El primer gran estallido de la jornada lo provocaron los canarios Efecto Pasillo, que transformaron el recinto en un gran karaoke colectivo gracias a sus himnos pop, como Pan y Mantequilla.

El tono cambió con Coque Malla, que en plena gira de 40 aniversario demostró por qué es uno de los grandes referentes del pop-rock español. Entre la nostalgia de Los Ronaldos y la madurez de su carrera en solitario, firmó uno de los momentos más intensos de la velada, coreado de principio a fin.

La noche avanzaba entre contrastes. Andrés Suárez, en su único concierto en Galicia este año, convirtió la explanada en un espacio íntimo y cargado de emoción, con canciones que oscilaron entre la ternura y el desgarro. Uno de los grandes platos fuertes de la jornada lo protagonizó Loquillo, que eligió el Río Verbena Fest como punto de partida de su nueva gira Corazones Legendarios.

Con el porte inconfundible que lo ha acompañado durante casi cinco décadas, desató la energía del rock repasando 47 años de carrera con la actitud intacta y una puesta en escena arrolladora. El concierto alcanzó su clímax cuando, en un gesto inesperado, invitó a Álvaro Benito (Pignoise) y a Coque Malla a subir al escenario. La adrenalina continuó con Pignoise, que devolvieron al recinto la fuerza de sus guitarras y el espíritu juvenil de sus himnos.

Río Verbena 2025

Uno de los momentos más esperados llegó con Xoel López, que ofreció un concierto diseñado con mimo para la ciudad: mezcló canciones de su último trabajo Caldo Espírito con piezas de su trayectoria en solitario y de Deluxe, y sorprendió rescatando Perlas Ensangrentadas, un tema de 2008 que llevaba años sin interpretar, una concesión a sus seguidores más fieles que fue recibida con entusiasmo.

El broche lo puso la Guateque Big Band, que desplegó sobre el escenario una avalancha de vientos y ritmos festivos, convirtiendo la explanada en una auténtica verbena contemporánea y despidiendo la primera jornada con el público todavía con ganas de más.

Este sábado el festival vivirá su segunda y última jornada, que promete continuar con el mismo nivel de energía. Hoy será el turno de Javier Lago, Mamasunción, Carla Lourdes, Taïn, Nil Moliner, Malmö 040, Álvaro de Luna, Carlos Sadness, YSY A y Sergio el Indio DJ.

Además, el público podrá seguir disfrutando de activaciones y acciones como el stand de la Bienal de Arte de Pontevedra, la más antigua de España, que regresa a la ciudad tras quince años de ausencia con el lema “Volver a ser humanos. Ante a dor dos demais”, y se celebrará hasta el 30 de septiembre de 2025.