Todo lo que tienes que saber para disfrutar al máximo el Río Verbena Fest de Pontevedra
Con artistas como Loquillo, Xoel López, Coque Malla o Andrés Suárez, la Boa Vila disfrutará del festival más grande de la ciudad el viernes 22 y sábado 23 de agosto en la explanada exterior del Recinto Ferial
La cuarta edición del Río Verbena Fest llenará Pontevedra este fin de semana de música, tanto en la explanada exterior del Recinto Ferial como en la Plaza Méndez Núñez, donde también se han programado conciertos gratuitos desde este miércoles.
Este año, el festival de música más grande de la ciudad y que ya se ha convertido en un imprescindible del calendario veraniego reunirá a un total de 19 artistas en dos jornadas consecutivas, el viernes 22 y sábado 23 de agosto, de música en directo.
Lo hará, además, en un espacio que brilla tanto por su comodidad como por su belleza: situado a orillas del río Lérez y junto al emblemático Puente del Burgo con una oferta musical en dos escenarios y una zona gastro para los asistentes.
El Río Verbena Fest reunirá este año a un cartel de lujo encabezado por Loquillo, que abrirá en Pontevedra su gira "Corazones Legendarios" celebrando 47 años de carrera y con un repertorio de sus grandes clásicos; Coque Malla, con su Gira 40 Aniversario; Álvaro de Luna; Nil Moliner; Andrés Suárez, que ofrecerá su único concierto en Galicia; y Xoel López, que ofrecerá un repertorio especial para la ciudad.
Loquillo, Xoel López y Coque Malla lideran el cartel del viernes, que se completa con las actuaciones de Andrés Suárez, Efecto Pasillo, Orzán, Terapia de Grupo y Guateque Big Band. El sábado, el cartel estará encabezado por Álvaro de Luna, Nil Moliner, Carlos Sadness y YSY A. Además, contará con las actuaciones de Malmö 040, Carla Lourdes, Taïn, Mamasución, Javier Lago y Sergio El Indio DJ.
El centro de la ciudad también servirá de aperitivo para el gran evento, con los conciertos gratuitos en la Plaza Méndez Núñez; este jueves será el turno de Adrián Torres y Desconcerto, ambos a partir de las 19:30 horas. El sábado, la Charanga Alambique animará el corazón de la ciudad durante todo el día hasta el inicio del festival.
Este festival se enmarca dentro del sello Concertos do Xacobeo de la Xunta, que impulsa y proyecta grandes citas musicales en Galicia.
Conciertos y horarios
Viernes 22 de agosto
- Apertura de puertas: 17:45 horas
- Orzán: 18:15-18:45 horas
- Terapia de Grupo: 18:45-19:30 horas
- Efecto Pasillo: 19:30-20:30 horas
- Coque Malla: 20:30-21:45 horas
- Andrés Suárez: 21:45-22:45 horas
- Loquillo: 22:45-00:30 horas
- Pignoise: 00:30-01:30 horas
- Xoel López: 01:30-02:40 horas
- Guateque Big Band: 02:40-03:25 horas
Sábado 23 de agosto
- Apertura de puertas: 17:00 horas
- Javier Lago: 17:30-18:00 horas
- Mamasunción: 18:00-18:45 horas
- Carla Lourdes: 18:45-19:30 horas
- Taïn: 19:30-20:15 horas
- Nil Moliner: 20:15-21:15 horas
- Malmö 040: 21:15-22:15 horas
- Álvaro de Luna: 22:15-23:45 horas
- Carlos Sadness: 23:45-00:45 horas
- YSY A: 00:45-01:45 horas
- Sergio el Indio DJ: 01:45-03:00 horas