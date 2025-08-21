Todo lo que tienes que saber para disfrutar al máximo el Río Verbena Fest de Pontevedra

La cuarta edición del Río Verbena Fest llenará Pontevedra este fin de semana de música, tanto en la explanada exterior del Recinto Ferial como en la Plaza Méndez Núñez, donde también se han programado conciertos gratuitos desde este miércoles.

Este año, el festival de música más grande de la ciudad y que ya se ha convertido en un imprescindible del calendario veraniego reunirá a un total de 19 artistas en dos jornadas consecutivas, el viernes 22 y sábado 23 de agosto, de música en directo.

Lo hará, además, en un espacio que brilla tanto por su comodidad como por su belleza: situado a orillas del río Lérez y junto al emblemático Puente del Burgo con una oferta musical en dos escenarios y una zona gastro para los asistentes.

El Río Verbena Fest reunirá este año a un cartel de lujo encabezado por Loquillo, que abrirá en Pontevedra su gira "Corazones Legendarios" celebrando 47 años de carrera y con un repertorio de sus grandes clásicos; Coque Malla, con su Gira 40 Aniversario; Álvaro de Luna; Nil Moliner; Andrés Suárez, que ofrecerá su único concierto en Galicia; y Xoel López, que ofrecerá un repertorio especial para la ciudad.

Loquillo, Xoel López y Coque Malla lideran el cartel del viernes, que se completa con las actuaciones de Andrés Suárez, Efecto Pasillo, Orzán, Terapia de Grupo y Guateque Big Band. El sábado, el cartel estará encabezado por Álvaro de Luna, Nil Moliner, Carlos Sadness y YSY A. Además, contará con las actuaciones de Malmö 040, Carla Lourdes, Taïn, Mamasución, Javier Lago y Sergio El Indio DJ.

El centro de la ciudad también servirá de aperitivo para el gran evento, con los conciertos gratuitos en la Plaza Méndez Núñez; este jueves será el turno de Adrián Torres y Desconcerto, ambos a partir de las 19:30 horas. El sábado, la Charanga Alambique animará el corazón de la ciudad durante todo el día hasta el inicio del festival.

Este festival se enmarca dentro del sello Concertos do Xacobeo de la Xunta, que impulsa y proyecta grandes citas musicales en Galicia.

Conciertos y horarios

Viernes 22 de agosto

Apertura de puertas: 17:45 horas

Orzán: 18:15-18:45 horas

Terapia de Grupo: 18:45-19:30 horas

Efecto Pasillo: 19:30-20:30 horas

Coque Malla: 20:30-21:45 horas

Andrés Suárez: 21:45-22:45 horas

Loquillo: 22:45-00:30 horas

Pignoise: 00:30-01:30 horas

Xoel López: 01:30-02:40 horas

Guateque Big Band: 02:40-03:25 horas

Sábado 23 de agosto