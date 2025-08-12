Nigrán (Pontevedra) vuelve a convertirse en la capital de blues con un festival internacional gratuito

Nigrán se prepara para recibir la segunda edición del Nigrán Blues, un festival internacional que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del género en el sur de Galicia.

El evento, de entrada libre, tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto en el Playa de playa América a partir de las 19:00 horas, y contará con un cartel de lujo liderado por la reconocida vocalista de Chicago, Robbin Kapsalis, y la figura del blues británico Giles Robson.

El festival presentará un cartel de primer nivel que abarca diferentes facetas del blues y el rhythm and blues como Nestor Pardo, Jay Doe & The Blues Preachers o una Big Jam Session de Red Duck Blues.

Además de la música en directo, el evento ofrecerá una experiencia completa con food trucks y la animación del Dj Phantomatic. Y, como novedad destacada, el artista vigués Marcos Puingher realizará un espectáculo de live painting durante el festival, creando una obra de arte en directo que capturará la esencia de la jornada.

Esta iniciativa, una apuesta conjunta entre el Concello de Nigrán y la productora FB Produxion, es la culminación del ciclo anual Blues & Rías, que durante todo el año ha acercado a Galicia a grandes nombres del blues nacional e internacional.