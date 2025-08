Jason Derulo hace vibrar a Vigo en un Castrelos completamente lleno

Lo que prometía ser uno de los grandes eventos musicales del verano no defraudó. El artista internacional Jason Derulo lo dio todo sobre el escenario del Auditorio de Castrelos, haciendo vibrar a cientos de vigueses con sus grandes éxitos y una puesta en escena espectacular.

Como era de esperar, Derulo no decepcionó a sus fans. Sonaron temas icónicos como Swalla, Take You Dancing o Savage Love, que hicieron cantar y bailar a todo el auditorio. Pero más allá de su talento musical, lo que realmente enloqueció al público fueron sus pasos de baile y su carisma sobre el escenario.

Sin duda, fue uno de los eventos más destacados de este verano, capaz de cumplir -y superar- las altas expectativas que había generado. Tal fue la emoción, que algunos fans, incluso teniendo entrada, acamparon durante tres días para asegurarse de ver a su ídolo desde la primera fila.