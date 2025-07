The Black Keys llenan Vigo de rock en un abarrotado Castrelos

Apenas faltaban unos minutos para las 22:00 horas y el público todavía seguía entrando en la zona de platea de Castrelos ante la llamada de The Black Keys, que eran los encargados de inaugurar la semana de conciertos en el auditorio al aire libre.

En primera fila, algunos llevaban desde las 10:00 horas para lograr estar en ese lugar privilegiado. Era el caso de Daniel, de Vigo, y Natalia, de A Coruña. "Nos conocemos de hacer colas para conciertos", decía él. Otros habían hecho cola desde las 18:00 horas, y habían conseguido igual resultado.

El concierto arrancó con Thickfreakness y pasó por himnos como Howlin for you o Tighten up, pero también avanzaron el que será su próximo disco en salir al mercado, No rain, no flowers, del que interpretaron la canción que le da nombre y The Night Before.

El broche de oro fue Lonely Boy, uno de los temas que les catapultó al éxito en 2011 como sencillo de El Camino. Así, cerraron una actuación de una hora, que para muchos se hizo demasiado corta.