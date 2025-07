Jennifer Lopez lo ha vuelto a hacer: en el merchandising de su gira aparece Vigo en lugar de Pontevedra

El paso de Jennifer Lopez por Pontevedra sigue generando controversia. Un concierto que ha dejado sensaciones mixtas entre sus fans y las continuas confusiones entre Vigo y Pontevedra no están dejando en buen lugar a la estrella estadounidense en Galicia.

A pesar de que a apenas unas horas del concierto seguía promocionando una supuesta actuación en Vigo en lugar de referirse a la Boa Vila, JLo saldó sus deudas en la actuación, en la que se dirigió en varias ocasiones a "Pontevedra".

Ahora bien, no le dio tiempo a cambiar el merchandising. Las camisetas promocionales de su gira mundial Up All Night no incluyen el concierto de Pontevedra, sino que en lugar de la capital de la provincia está escrito Vigo.

Camiseta del tour de Jennifer Lopez Cedida

Así, los y las fans que se querían llevar un recuerdo del paso de la cantante estadounidense por su ciudad se han acabado comprando una camiseta con un error y sin referencia alguna al parque de Tafisa y a la Boa Vila.