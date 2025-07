Vibras rockeras en el último día del PortAmérica con Melendi, Sidonie o Viva Suecia

La Azucreira de Portas acogió la última jornada del festival PortAmérica de nuevo con calor, aunque más leve que la jornada de ayer. Una nueva jornada no solo de buen tiempo, sino también de buena comida en el Showrocking, de un gran ambiente familiar y de buena música, en esta ocasión con un corte bien rockero.

El sol caía mientras tocaba el icónico grupo vasco de rock Duncan Dhu, que no dejó a un solo festivalero indiferente cuando sonaron sus exitazos Cien gaviotas o En algún lugar. Tras una acogedora actuación, se fueron casi con el sol caído.

El también grupo español de rock Sidonie saltó al escenario como no podía ser de otra manera, como auténticas estrellas de este género. Comenzaron cantando sus canciones Fascinando o Me llamo Abba. Casi terminando el concierto el cantante saltó a la primera fila del público, mientras les decía: "No os oigo, ¿estáis aquí?". Incluso mandaron a los asistentes agacharse para saltar luego al ritmo de su tema Carreteras infinitas.

Tras el icónico grupo rockero salió al escenario Xacobeo el famoso asturiano Melendi, al que festivaleros de muy distintas edades esperaban con ansias. Saltó al escenario con El parto, siguiendo luego con otros de sus icónicos temas Tocado y hundido, Caminando por la vida, Billie el pistolero y otras más que hicieron vibrar a todo el público.

De las canciones que más conmovieron fueron La promesa o Cenizas en la eternidad, en la que en las pantallas del escenario se fueron enfocando a distintas personas del público, mientras Melendi los observaba.

"Nos vemos pronto" les dijo a los que llamó sus "primos-hermanos", los gallegos. "Hasta entonces sean felices, compartan lo más valioso que tienen, su tiempo, con sus seres queridos y lo demás no tiene mucha importancia", dijo luego. Insistió en varios mensajes: "Que no todas las miradas sean desconfiadas, ni los miedos tan importantes, ni los sueños sean durmiendo y que las guerras sean en la cama".

Tras Melendi, fue el turno de Viva Suecia, que empezó su actuación con su icónico y famoso tema Bien por ti, incluida en su álbum debut La fuerza mayor (2016). Siguió con un repaso de toda su discografía, ofreciendo una experiencia increíble para todos sus fans.

Una jornada de rock para poner el broche final también con la variedad de rock y techno de Galician Army. Y hasta el año que viene al PortAmérica.