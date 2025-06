Ya es oficial: estos son los horarios de los conciertos del festival PortAmérica 2025

El festival PortAmérica, que se celebrará en Azucreira de Portas los próximos 4, 5 y 6 de julio; ha revelado los horarios y el reparto diario de chefs para su esperada XIII edición.

Entre las novedades, el público podrá disfrutar de talentos emergentes del pop rock, como Barry B y el gallego Taïn, quien representa lo mejor de las nuevas propuestas con mayor proyección nacional. También se suman Inazio, con su indie folk íntimo, y Carla Lourdes, quien destaca por su propuesta de pop envolvente. La electrónica también estará representada por Galician Army.

Además, el cartel se completa con nombres de primer nivel como Emilia, Melendi, Love of Lesbian, Mikel Izal, Viva Suecia, Ca7riel & Paco Amoroso, Recycled J, Duncan Dhu, Iván Ferreiro, Alcalá Norte, Carlos Ares, La La Love You, Marisa Valle Roso, Merino, No Te Va Gustar, Sidonie, Siloé, Travis Birds y Veintiuno.

Todavía quedan entradas a la venta para disfrutar del evento.

Estos son lo horarios por días de los conciertos y de los chefs que participan cada jornada:

Jueves

Javier Lekker: 17:30-18:00 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Taïn: 18:15-19:00 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

No te va gustar: 19:00-20:00 horas (Escenario Xacobeo)

Combai Danza - Igualarte: 19:30-20:30 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Siloé: 20:15-21:15 horas (Escenario Rías Baixas)

Mikel Izal: 21:30-22:45 horas (Escenario Xacobeo)

La Duendeneta + DJs: 22:00-03:45 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Los Tigres del Norte: 22:45-00:00 horas (Escenario Rías Baixas)

Ca7riel & Paco Amoroso: 00:00-01:00 horas (Escenario Xacobeo)

La La Love You: 01:00-02:00 horas (Escenario Rías Baixas)

Veintiuno: 02:00-03:00 horas (Escenario Xacobeo)

Recycled J: 03:00-04:00 horas (Escenario Rías Baixas)

ShowRocking: Andrea Lago & Alberto López, Lara Roguez, Martín Vázquez, Paco Pérez, Alba Aguiar & Alex Falcón, David García, Vasco Coelho Santos, Antonio Arrabal, Gonzalo Pose, Iago Pazos y Jordi Roca (pastelería).

Viernes

Martina Dirosso: 17:30-18:00 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Inazio: 18:00-18:45 horas (Escenario Xacobeo)

Orquesta Son das Flores: 18:30-19:30 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Merino: 18:45-19:45 horas (Escenario Rías Baixas)

Marisa Valle Roso: 20:00-20:45 horas (Escenario Xacobeo)

Iván Ferreiro: 21:00-22:00 horas (Escenario Rías Baixas)

Emilia: 22:00-23:15 horas (Escenario Xacobeo)

La Duendeneta + DJs: 22:00-03:45 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Love of Lesbian: 23:15-00:45 horas (Escenario Rías Baixas)

Molotov: 00:45-02:00 horas (Escenario Xacobeo)

Alcalá Norte: 02:00-03:00 horas (Escenario Rías Baixas)

Barry B: 03:00-04:00 horas (Escenario Xacobeo)

ShowRocking: Albert Adriá, Iván Cadena, María Teresa Vélez, Vicky Sevilla, Alberto Molinero, Iván Cerdeño, Alberto Lareo, José Carlos García, María Adelaida, Janaina Torres e Irene Amat (pastelería).

Sábado

Diego Lara: 17:30-18:00 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Carla Lourdes: 18:00-18:45 horas (Escenario Rías Baixas)

Grupo de Baile Senior UNED: 18:30-19:15 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Carlos Ares: 18:45-19:45 horas (Escenario Xacobeo)

Travis Birds: 20:00-21:00 horas (Escenario Rías Baixas)

Duncan Dhu: 21:10-22:10 horas (Escenario Xacobeo)

La Duendeneta + DJs: 22:00-03:45 horas (Escenario Rías Baixas Duendeneta)

Sidonie: 22:10 - 23:10 horas (Escenario Rías Baixas)

Melendi: 23:10-00:40 horas (Escenario Xacobeo)

Viva Suecia : 00:40-02:10 horas (Escenario Rías Baixas)

Galician Army: 02:10-04:00 horas (Escenario Xacobeo)

ShowRocking: Nagora Irazuegui & Rodrigo Fonseca, Antonio Arrabal, Sergi Aritzeta, Alén Tarrío, Carito Lorenço, Dani Carnero, Begoña Rodrigo, Catalina Vélez, Fabián Delgado, Álex Marugán y Felipe Tomita (pastelería).

Zona de descanso: camping y glamping

PortAmérica ofrece dos alternativas de alojamiento. Por un lado, el glamping, ubicado en el Camping Río Ulla, junto a la playa y rodeado de naturaleza, a solo 20 minutos del recinto. Las tiendas están totalmente equipadas con camas, ropa de cama, neveras, luz y enchufes, y cuentan con servicio de transporte de ida y vuelta incluido. Por otro, una zona de camping situada a apenas 5 minutos a pie del festival, ideal para quienes prefieran traer su propia tienda y vivir la experiencia de forma más independiente, pero igual de cercana.

PortAmérica es un proyecto de Esmerarte Industrias Creativas, agencia creativa y escudería artística con más de 20 años de experiencia y sedes en Vigo, Madrid y Ciudad de México.