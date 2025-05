Ya está aquí el OurFest: el festival ourensano con los sonidos más potentes del pop rock alternativo

"Hay festivales que nacen y se desvanecen. Y hay otros que dejan huella". Así se presenta el OurFest 2025, cuya organización defiende que forma parte del segundo grupo, de las propuestas que "nacen de una convicción y acaban convirtiéndose en un fenómeno cultural".

De esta manera, el OurFest llega este año a la ciudad de As Burgas con su cuarta edición, en la que volverá a llevar a Expourense los sonidos más potentes del pop rock alternativo. Será el sábado 27 de septiembre cuando se reunirán miles de personas para despedir el verano "con los pies anclados en el presente y los oídos bien abiertos a lo que está por venir".

En su última edición, cerca de 2.500 personas llenaron el recinto de Expourense. Un público que llegaba de todos los rincones de Galicia y del resto de la península y que ocupó el 90% de las plazas hoteleras de Ourense. El festival destaca, además, el ambiente que se vivía en las calles, destacando que "OurFest no es solo un cartel brillante: es una experiencia compartida".

Para alcanzar cotas similares a las de 2024, la organización ha lanzado este martes un cupo limitado de abonos ciegos a un precio promocional de 25 euros más gastos de gestión. "Un gesto de confianza hacia quienes ya saben que quieren repetir, hacia quienes se dejaron la voz en Don’t Forget Who You Are, quienes se emocionaron con The Boy With the Arab Strap o saltaron con Lightning Bolt", ha resaltado la organización, que ha indicado que el cartel se revelará durante las próximas semanas.