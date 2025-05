Killer Barbies, 30 años de música en Vigo: "Queríamos hacer algo juntos y de cosecha propia"

En 1994, nació en Vigo una de las bandas referenciales de la música local y que se convirtió en algo más que un grupo de música. Con una estética muy marcada, una cantante rebosante de personalidad y un punk rock que estallaba en directo, Killer Barbies dieron alas a una cultura alternativa y freak de la que se convirtieron en iconos.

"Silvia había estado con Aerolíneas Federales en su última etapa, yo era batería con Los Cafres, y en el momento en que esas bandas van desapareciendo, decidimos que teníamos ganas de hacer algo juntos, de cosecha propia, con nuestras canciones y un proyecto completamente diferente a lo que habíamos hecho hasta ese momento", arranca Billy King.

Silvia Superstar y él, fundadores del grupo y ex pareja sentimental, atienden a Treintayseis en la Galería Maraca, momentos antes de presentar Voy a matarte esta noche: La ruidosa y acelerada historia de Killer Barbies, un libro escrito por Luis León Luri y con prólogo de Mario Vaquerizo, en el que repasa los 30 años de historia de la banda.

Un libro hecho "mano a mano"

Fue el propio autor el que se puso en contacto con ellos para el proyecto. "Nos mandó varios mails, nos contactó por Instagram, por Facebook... Primero pasamos un poco, pero como era muy insistente, dijimos 'vamos a ver si es verdad', y le contestamos", explica Silvia, que añade que muchas veces les escriben con ideas que no llegan a nada.

En este caso, sí. "El libro está hecho mano a mano; la historia está contada en primera persona por todos los que participaron y él, al ser fan, sabía muchas cosas del grupo, entonces era muy fácil trabajar con él", continúa. De hecho, el proceso fue todo por videollamada, y no se conocieron en persona hasta la presentación en la Feria del Libro de Benalmádena, de donde era la editorial. A continuación, han presentado en Madrid y en Vigo, y el 1 de junio estarán firmando en la Feria del Libro de la capital.

Allí también han presentado, en la Sala El Sol, su último disco, El pop se autodestruirá en 4, 3, 2, 1..., tras grabar cuatro álbumes de estudio: Dressed To Kiss (1995), Only For Freaks (1996), Big Muff (1998) y Sin Is In (2003).

La cultura de la subcultura

Desde el principio, enarbolaron la bandera de lo freak, incluso cuando muchos entendían el término friki como algo peyorativo. "Era estar al margen, que tenías otros gustos. Nuestra cultura era un poco como una subcultura a la que había en ese momento: las películas de terror, las de Serie B, los cómics, la música que nos gustaba y que hacíamos, y una estética muy marcada", asegura Silvia. "Eso era ser un friki para nosotros, ser alguien que estaba al margen de lo estipulado", sentencia.

La experiencia previa de Billy King le hizo decidir, cuando comenzaron el proyecto, que tenían "un par de canciones chulas", montar un sello propio. Así, lanzaron dos singles que funcionaron muy bien y Toxic Records fue ese sello que lanzó el primer disco, Dressed to Kiss, del que vendieron más de 10.000 copias.

Además de la música, Killer Barbies tuvo también presencia en el cine. Antes del grupo, Silvia había participado en La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos, en la que participaban Julián Hernández, de Siniestro Total, César Strawberry, de DefConDos, Teté Delgado y Manuel Manquiña. "La verdad es que era una golfería de peli y estaba muy guay, molaba mucho", recuerda la viguesa. En 1995, rodaron The Killer Barbies, con Jess Franco, referente del cine de Serie B: "Esto ya eran palabras mayores, era Jess Franco, que nosotros éramos muy fans, y que de repente nos dijese que quería hacer una película con el nombre de la banda era muy guay", añade.

'Lover Killer' y Pepsi

El éxito a nivel nacional les llegó también gracias a la televisión: su canción Lover Killer aparecía en los anuncios de Radical Fruit, de la compañía Pepsi, que también lanzó un disco recopilatorio, Generation Next, del que formaron parte con esa misma canción. "Salían un montón de bandas, estaban Undrop, Dover, salíamos nosotros... Mucha gente nos conoció por esa canción, por el anuncio y por el disco", reconocen.

Fuera de nuestras fronteras, triunfaron en Alemania, donde también grabaron dos discos. "Teníamos un disco todo en castellano y allí no lo quisieron y hubo que hacer las letras en inglés y al final se quedaron 3 temas", cuentan como anécdota; y en Japón, en donde se editó un disco de manera especial para el país nipón. Además, llegaron a girar también por América y a tocar en el mítico CBGB neoyorquino, invitados por Joey Ramone.

Una carrera llena de anécdotas que están recogidas y acompañadas por fotos personales en el libro de Luis León Luri. Casualmente, el escritor fue uno de los fans que se disgustó con la aparición de Killer Barbies en Los 40 y en televisión.

Escribió al grupo una carta, que está recogida en el libro, en el que les mostraba su disgusto por haberse hecho "comerciales". "Ojalá fuéramos comerciales, en el buen sentido, que a tanta gente le gustasen las cosas que nos gustan a nosotros", defienden. "Yo tengo que confesar que un poquito así soy; también somos un poco así cuando nos gusta mucho algo", defiende Silvia.