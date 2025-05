Las gallegas Fillas de Cassandra siguen los pasos de estrellas mundiales como Billie Eilish o Bad Bunny

Fillas de Cassandra suma un nuevo hito en su carrera musical. Apple Music ha anunciado que el dúo de Vigo es su nueva apuesta para su programa de talento Up Next, una iniciativa que pretende destacar proyectos musicales de interés de la escena local e internacional.

"É unha ledicia inmensa saber que a nosa música chega a novos lugares", han dicho María SOA y Sara Faro, que acaban de publicar Hibernarse, un proyecto multidisciplinar en el que abordan la construcción social do tempo. El objetivo de las viguesas es hacer un llamamiento a la pausa y a respetar los tiempos necesarios para dejar fluir la creatividad.

A través de Up Next, Apple Music destaca a artistas, "cuidadosamente" escogidos por expertos de todos los géneros, para apoyar y sus incipientes carreras. De esta forma, presentan al mundo nuevas apuestas de interés que irrumpen con fuerza a nivel local y global. El programa Up Next España, en el que han sido seleccionadas María y Sara, convive y complementa al programa Up Next Global.

Por este programa de talento han pasado grandes artistas que ahora son estrellas internacionales, como Billie Eilish, Bad Bunny, Khalid, Megan Thee Stallion, Jhay Cortez o Elo Armado. Eso sí, Apple Music también brinda a los artistas locales la oportunidad de obtener reconocimiento mundial en una etapa temprana de sus carreras. A nivel estatal Dora Postigo, Guitarricadelafuente, María José Llergo, Judeline o Alcalá Norte, nombres como fueron algunas de las apuestas más notorias de Apple Music.