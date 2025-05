Mario Vice, el DJ que ha devuelto la música house a Vigo: "Lo hago todo por pasión"

La música house está de vuelta en Vigo, con más fuerza que nunca. La fiesta Klubers, creada por el DJ vigués Mario Vice hace dos años, ha conquistado la noche olívica, así como creado una vibrante escena que ya es referencia a nivel gallego.

"La gente nos llamaba locos", ha explicado en más de una ocasión el disc-jockey sobre el momento en el que decidió apostar por Vigo. "Decían que el house no le interesaba a nadie", recuerda quien es uno de los artistas referencia del género a nivel nacional, tras más de 20 años de trayectoria.

Mario ha recorrido con su música toda la geografía española. Ha pinchado en las mejores salas de Ibiza, Barcelona o Málaga, un éxito que lo ha llevado a cruzar el Atlántico. Hace apenas un mes voló hasta Canadá, donde actuó tres de las seis noches que pasó en el país norteamericano.

Toda esta experiencia acumulada la plasma en su proyecto personal, la fiesta Klubers, que se celebra de forma mensual. La próxima cita de este evento, que cumple ya dos años de vida, es este sábado 10 de mayo en la sala Rouge, aunque ya están trabajando en eventos especiales para verano, que serán al aire libre.

¿De dónde surge la idea de Klubers?

La idea surge de mi pasión por la música house, por querer volver a vivir el espíritu house que se vivió en Vigo hace muchos años y que se había perdido. Entonces, empecé a montar los primeros eventos por pura pasión. Lo hago todo por pasión, no por dinero.

Son fiestas de house, donde también tocamos derivados como el Latin House o el Tech House. Son eventos muy dinámicos, divertidos, siempre incorporamos música en directo. También tenemos un grupo de animación que hace una perfomance e interactúa con la gente.

¿Cómo era hace 20 años la escena house olívica y por qué se perdió?

A principios de los 2000 fueron los mejores años, cuando había más clubs que programaban música house y que traían artistas de fuera. De hecho, de aquellas hubo incluso un festival en el IFEVI.

Fue una época buena, pero a partir del 2011-2012 fueron muchos años de sequía. La escena electrónica en general estaba desaparecida completamente. El reggaeton vino muy fuerte y la gente joven tenía más preferencia por estos estilos más latinos. También la influencia del público latino que ha venido de allá, aunque el público latinoamericano hoy en día son muy fan de la música electrónica y del house en particular.

¿Recuperar esa escena house es la razón fundamental por la que volver a Vigo y montar Klubers?

Sí, esa es la idea principal. Yo soy DJ y me gusta pinchar solamente música house y no otra cosa. Y quería montar mis eventos para yo poder tocar, pero también ofrecer a la ciudad algo que no tenía desde hace muchos años. Y ahí seguimos, picando piedra cada día.

De Vigo no vamos a salir nunca, aunque esto crezca y hagamos eventos por el resto de España. Principalmente, porque mi objetivo desde el primer momento fue devolver a la ciudad algo que había perdido y es lo que más ilusión me hace.

Mario Vice Cedida

¿De dónde surge tu amor por la música house?

Yo empecé en 2003 de manera oficial, a cobrar y tener un contrato, pero ya llevaba unos cuantos añitos haciendo cosillas con la mesa de mezclas en casa con amigos. En mi grupo de amigos somos casi todos disc-jockeys. Creo que la afición viene de muy pequeño, de cuando mi hermana compraba esos recopilatorios de CDs. Me llamaba mucho la atención la música y ahí me empezó a despertar la curiosidad de ser DJ. También después de mirar a otros DJ's de la ciudad cómo lo hacían.

¿Qué música te ponía a escuchar tu hermana?

Era un poco de todo, los Caribe Mix traían un poco de todo, desde dance o house, que era lo que más me gustaba, hasta música latina. A partir de ahí fui creciendo y también le pedía a mis padres algún recopilatorio de estos. He empezado por ahí y por programas de radio y de la televisión como el que se llamaba Música Sí.

¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro del DJing?

Fui autodidacta al 100%. En casa, practicando y practicando, y viendo los vídeos que se podían ver de aquellas por la tele, cintas o DVDs. Fui yo, dándole duro, día a día.

Esto no es para todo el mundo, hay que entrenar el oído, hay que saber para qué vale cada cosa. Por eso hay que ser constante. Tienes que conocer muy bien el equipo y, para mí también es muy importante, tener cultura musical.

¿Qué diferencias notas entre la escena actual y en la que tú empezaste?

Cambió mucho, porque de aquellas tenías que ir a los sitios para conocer gente, incluso dales un CD con tu música o un set tuyo grabado y que la escucharan. Hoy en día esa parte es también importante, pero el tema de las redes sociales y el marketing lo es mucho más.

¿Dónde empezaste?

Mi primera discoteca fue en Baiona (Pontevedra), se llamaba Enterprise, ya hace muchos años de esto. Empecé ahí porque un amigo y yo vimos un anuncio en el periódico, que buscaban DJ y que iban a hacer una prueba para fichar dos DJ residentes. Fuimos como en conjunto y nos aceptaron.

¿Tenías algún referente en Vigo cuando empezaste?

Cuando yo empezaba a salir con 16 años en eventos de tarde, había un DJ que se llamaba Pablo C. Hoy en día sigue pinchando, se llama Pablo Dumore. Y veía las cosas que él hacía ahí, pinchaba en discos de vinilo, y me flipaba la verdad. Me llamó muchísimo lo que hacía y gracias a lo que vi de él me animé a tirar por este mundillo.

Mario Vice, en un festival Cedida

Poco a poco fuiste creciendo en la escena y hace nada has estado en Canadá, ¿cómo fue la experiencia y qué diferencia hay con el público de aquí?

Allí conocen más el género, no son de habla latina y la parte de reggaeton no la tienen tan explotada. Entonces, el público general está más acostumbrado a estos sonidos y la experiencia fue muy positiva. Nunca había estado en América y me llamó mucho la atención.

Además, allí conocen un poco más al artista. Sin ser yo un gran conocido, pero me di cuenta que cuando les ponía mis temas los reconocían. Es como que estudian más al artista que viene de fuera. Aquí cuesta un poco más, traes artistas de fuera y prácticamente nadie los conoce.

Justo te iba a preguntar por los artistas invitados, Manu Ribeca y Dutari, este fin de semana, ¿cómo los definirías?

Son dos DJs que viven en Ibiza, pero ninguno es de allí. Uno es italiano y el otro argentino. Tienen sus eventos allí, sus propias marcas. Son DJs que tocan un Tech House muy animado, muy divertido, muy estilo Ibiza.

Va muy bien para la música que solemos poner y para la temática de esta fiesta, que el concepto parte de una fiesta hippie. Como traemos dos DJs de Ibiza, donde hubo un movimiento hippie muy importante, nos pareció acertado. No le llamamos fiesta hippie, sino GreenLove, porque decidimos darle nuestro toque personal a un concepto algo quemado.