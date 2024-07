Anastacia anuncia su primer concierto en Galicia: Será cabeza de cartel de O Gozo Festival 2025

El icono del pop Anastacia anuncia su esperada nueva gira #NTK25, con la que recalará por primera vez en su carrera en Galicia gracias a un concierto en Vigo en el marco de O Gozo Festival. La cantante actuará en Barcelona (12 y 13 de marzo), Madrid (15 de marzo) y Vigo, donde estará el 16 de marzo 2025.

Esta gira será muy especial, puesto que en ella la americana conmemora el 25 aniversario de su álbum debut Not That Kind, que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como I'm Outta Love o Not That Kind. "Estoy más que emocionada de estar de gira de nuevo por Europa y tengo la suerte de poder actuar en tantos lugares maravillosos para mis fans más especiales. No pude hacer una gira con mi primer álbum, lo que hace que esta sea aún más especial", dice Anastacia.

El concierto en Galicia tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo, en el marco de O Gozo Festival, proyecto que nació en 2023 con el apoyo de Xunta de Galicia a través de la Agencia Turismo de Galicia. El evento traerá esta misma semana a Ed Sheeran a Santiago, acompañado de otros grandes nombres como Bomba Estéreo, Mon Laferte, Milky Chance, Angelina Mango o Fillas de Cassandra, mientras ya trabaja en la programación de 2025 y confirma esta primera actuación de lujo, con la presencia de la artista americana Anastacia en Vigo.