Zara tiene el disfraz más terrorífico para Halloween 2026: en 4 tallas y por solo 19,95 euros

Halloween está a la vuelta de la esquina. La noche más terrorífica del año se celebra el 31 de octubre en Galicia con fiestas temáticas, túneles del terror, pasacalles fantasmales y rutas nocturnas.

Con motivo de Halloween, las calles de numerosos municipios de Galicia se llenan de brujas, monstruos, demonios y otros seres terroríficos, como vampiros, zombies y fantasmas.

Acaba de llegar a Zara el disfraz más terrorífico de Halloween

Las tiendas de Inditex ya se han preparado para la ocasión con distintas propuestas para quienes buscan un disfraz. Es el caso de Zara, que ofrece varias opciones para la noche del 31 de octubre a buen precio.

Dentro del catálogo del buque insignia de Inditex destaca un terrorífico disfraz de esqueleto para niños. El modelo, con número de referencia 0653/797/800, es un mono enterizo con capucha y manga larga acabada en goma.

El artículo cuenta con una cremallera frontal, bajos acabados en puño y un estampado con un tejido especial que brilla en la oscuridad, lo que le aporta un toque aún más terrorífico.

El disfraz 'Mono esqueleto glow in the dark' está a la venta por 19,95 euros y se encuentra disponible en cuatro tallas: 4-5 años (equivalente a una altura de entre 104 y 110 centímetros), 6-8 años (116-128 cm), 9-11 años (134-146 cm) y 12-14 años (152-164 cm).

Disfraz de esqueleto. Ref: 0653/797/800 Zara (Web)

Así pues, se trata de una opción ideal para Halloween, con una buena relación calidad-precio. Además, no necesita otros accesorios, ya que incluye una capucha y un estampado de esqueleto que brilla en la oscuridad.

De cara al 31 de octubre, las temperaturas serán más bajas. En este sentido, bajo el disfraz se pueden añadir varias capas de ropa, como leotardos, una camiseta de manga larga o, si hace mucho frío, una camiseta térmica.

En último lugar, para comprobar la disponibilidad del artículo en tu tienda más cercana, basta con selecciona la talla que buscas e introducir una dirección (ciudad, calle, código postal...). "La información del stock de nuestras tiendas es orientativa", recuerda Zara.

Otras opciones para este Halloween 2026

Además del disfraz de esqueleto, Zara ofrece otras propuestas para este Halloween 2026: vampiresa, calabaza, reina de corazones, princesa araña, pirata, demonio y bruja, etc.

Para completar el look, la marca dispone de distintos accesorios en su página web: desde guantes y gorros hasta varitas y mitones con estampado de esqueleto. También se encuentran disponibles leotardos a rayas y capas con capucha.