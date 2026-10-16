Vigo acogerá la quinta edición del certamen de moda sostenible que está recorriendo España

Vigo volverá a convertirse en el escenario del principal certamen de moda sostenible de España. El Centro Comercial Vialia de Vigo acogerá el próximo 24 de octubre la quinta edición de los Greenwalk Awards.

Esta pasarela está dedicada a impulsar el talento emergente y mostrará el trabajo de jóvenes diseñadores que "apuestan por un futuro más responsable para una de las industrias más contaminantes del planeta".

En total, serán 11 estudiantes de moda procedentes de nueve centros de formación de España quienes compitan por el "gran premio": un curso en la reconocida escuela londinense Central Saint Martins, con gastos de viaje y alojamiento incluidos.

Sus propuestas desfilarán en la final que se celebrará el 24 de octubre en el Centro Comercial Vialia. La velada contará con la conducción de la presentadora y locutora Paloma Lago, que acompañará al público durante una noche que contará con el diseñador Alejandro Palomo como padrino de honor.

De hecho, Palomo (Palomo Spain) será una de las figuras que componen el jurado, junto a la fundadora y directora creativa de On Atlas, María García; y la fundadora y directora creativa de Par y Escala, Iara Viñuales. Ambas cuentan con taller en Vigo.

La organización explica que escoger Vigo, junto a Madrid, para celebrar el certamen responde a su interés por acercarse a los lugares donde la industria tiene una expansión que está cobrando fuerza.

Impulsar alternativas sostenibles

El espíritu de los Greenwalk Awards es impulsar alternativas sostenibles con proyección de futuro, fomentando el reciclaje, la calidad en la confección y la conciencia sobre el impacto de lo que vestimos. Los participantes buscan que el público conecte con sus propuestas y reflexione sobre los hábitos de consumo.

Tanto es así, que este último evento del certamen de este año recibirá la colección de Marta Pujales, una joven diseñadora gallega ganadora de la cuarta edición de este mismo certamen, Greenwalk Awards, en 2025. Presentará todos los diseños de su primera colección sobre la pasarela que hace tan solo un año descubrió su talento.