Así fue el proceso creativo del traje gallego de Leire en O Son do Camiño: "Verlo en el escenario fue impresionante"

O Son do Camiño, el festival más icónico de Galicia, ha regresado este fin de semana al Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, para llenar la ciudad de música, ambiente y diversión.

Durante las dos jornadas del evento que se han celebrado hasta el momento, han pasado por el escenario grandes artistas de proyección nacional e internacional como Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín o Leire Martínez. Sin embargo, más allá de la música, la moda y los estilismos también han tenido un papel protagonista en el recinto santiagués.

Uno de los looks más destacados ha sido el de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que deslumbró con un traje de sello gallego. Su diseñador, Mario Lorenzo, un joven natural de Moaña, ha compartido en redes sociales todo el proceso creativo: desde el desarrollo conceptual inicial y la búsqueda de referencias hasta el patronaje, la confección y las pruebas realizadas junto al equipo de la artista en los días previos al festival.

"Fue un momento de mucho orgullo. Pasar de empezar de la nada a estar ahí arriba y decir 'wow', no me lo creo", confesó el joven diseñador a Treintayseis.

En una entrevista, Mario explicó que la inspiración del diseño buscaba un enfoque más personal y rockero, apostando por el negro más profundo, vinculado tanto al azabache de Santiago como, en general, a la tradición gallega. El elemento central del look es la pedrería plateada, que evoca la concha de Santiago, mientras que los flecos representan la lluvia de estrellas visible en zonas como San Lorenzo y en los montes del entorno.

En conjunto, se trata de un diseño profundamente ligado al paisaje y a la identidad de O Son do Camiño, con una estética que incorpora además un efecto visual "mojado" en la capa, inspirado en la lluvia característica de Galicia.

Todos estos detalles hicieron del proyecto un trabajo largo y laborioso, desarrollado durante meses. Sin embargo, Mario asegura que todo mereció la pena al ver el resultado sobre el escenario: "Me encantó. Me quedé en shock".

Asimismo, a través de sus redes sociales, el joven diseñador agradeció a Leire Martínez su "confianza" en él y en el proyecto. También quiso mostrar su agradecimiento a su profesora de patronaje, corte y confección, Ana Prados: "Por su guía, sus consejos y su apoyo durante todo el desarrollo del outfit. Su experiencia y visión fueron fundamentales para dar forma al resultado final".

Por su parte, ella también se mostró orgullosa del resultado en su perfil de Instagram: "Queríamos felicitar y decir que estamos muy orgullosas de nuestro alumno de prácticas, Mario Lorenzo, por hacerle este precioso estilismo a Leire Martínez que utilizó ayer en el festival O Son Do Camiño".

Un joven con proyección

Este no es el primer trabajo que el joven realiza con gran éxito: fue el encargado de diseñar el vestuario de Belén Piume y Miguel Canalejo, entre otros, para los Mestre Mateo 2026. Un año antes, en los mismos premios, había vestido a Adrián Ríos, Miguel Canalejo y Andrea Varela, entre otros.

Natural de Moaña, Mario Lorenzo expuso entre el 31 de marzo y el 5 de abril en su concello natal su trabajo. Los vecinos del diseñador tuvieron de esta forma la oportunidad de conocer de primera mano cómo se crea cada una de las piezas, el proceso, la evolución y el lugar en el que nacen las ideas.

Todo un privilegio para acercarse al trabajo de un diseñador gallego que comienza a dar sus primeros pasos con gran éxito, demostrando que tiene una gran proyección.