Zara lanza el abrigo perfecto para este invierno: por solo 29,95 euros y disponible en 5 colores

La cuenta atrás para las rebajas de invierno de 2026 ha comenzado. Quedan muy pocos días para que tus tiendas favoritas se llenen de descuentos irresistibles y puedas hacerte con esas prendas que llevas meses anhelando. Y teniendo en cuenta el frío del invierno en Galicia -con temperaturas bajas e incluso nevadas-, añadir un buen abrigo a tu wishlist es clave.

Zara, como siempre, no deja de sorprender e incorpora a su catálogo un abrigo precioso que lo tiene todo: es versátil, combina con absolutamente todo, tiene un precio muy atractivo y está disponible en 5 colores, para que no tengas problema a la hora de elegir el que mejor encaje con tu estilo personal.

El abrigo de Zara que necesitas en tu armario

Este abrigo se presenta como una de esas prendas clave que no pueden faltar en el armario durante los meses más fríos. Su diseño es sencillo, pero muy acertado: cuenta con cuello solapa de muescas, manga larga y un bajo recto que estiliza la silueta y lo hace fácil de combinar con cualquier tipo de look.

El cierre frontal con botón le da ese toque clásico y funcional, ideal para llevarlo abierto y mostrar el interior de tu conjunto o cerrado cuando el frío aprieta y se hace notar.

Abrigo de Zara. Ref: 4344/690/719 Zara

Uno de sus grandes atractivos es, sin duda, el precio. Cuesta tan solo 29,95 euros, lo que lo convierte en una auténtica ganga, teniendo en cuenta su versatilidad y lo bien que sienta. Está disponible en cinco colores: marrón vigoré, camel medio, visón vigoré, negro y beige vigoré. Este último, por ahora, está agotado en todas las tallas de forma online.

El abrigo está confeccionado en 100% poliéster, un material cómodo, ligero y fácil de mantener, perfecto para el día a día. Además, tiene bolsillos laterales, un detalle imprescindible para mantener las manos calentitas y que no se te congelen con el frío y la xeada gallega.

Su corte hace que quede bien a todo tipo de cuerpos, aportando estructura sin ser rígido, por lo que es una opción muy cómoda para llevar durante horas.

Abrigo de Zara. Ref: 4344/690/719 Zara

A la hora de combinarlo, las posibilidades son prácticamente infinitas. Es tan versátil que incluso puedes llevarlo con un chándal para lograr un look casual y desenfadado. Si prefieres algo más arreglado, queda perfecto con unas botas altas y un vestido de cuello vuelto, o con una falda y un jersey gordito para un conjunto más invernal.

¿Todavía tienes dudas? Este abrigo práctico y funcional lo necesitas en tu armario. Es bonito, fácil de combinar y está genial de precio. Sin duda, una compra de la que no te vas a arrepentir y que te va a salvar en más de una ocasión. Solo tienes que escoger el color que mejor encaje con tus gustos personales o con la paleta de colores de tu armario.