Clara Lago, en Vigo: "Galicia lo tiene todo, le tengo mucho cariño y mis padres viven aquí"

La actriz madrileña Clara Lago visitó esta mañana la ciudad olívica con motivo de la inauguración de la nueva tienda de Hoss Intropia en Urzáiz. Un evento que amadrinó junto a la modelo Malena Costa y a la influencer y artista Lulu Figueroa.

Lago, que formó parte de la segunda temporada de la serie Clanes, ambientada en Galicia; mostró su deseo de que una tercera entrega de esta producción audiovisual pase por la ciudad olívica para poder conocerla un poco más: "A ver si hay un Clanes 3 y nos traen a Vigo", dijo. "Tengo muy buenas amigas que vienen a Vigo todos los años y me hablan maravillas", anotó.

La actriz de Ocho apellidos vascos aseguró, por otro lado, que a Galicia le tiene un gran cariño: "Mis padres viven aquí desde hace 14 años", señaló. "Tiene todo a nivel naturaleza, mar, montaña y verde, que me parece lo más bonito del mundo", anotó.

Por su parte, Malena Costa alabó el estilo de los gallegos a la hora de vestir: "No había estado nunca en Vigo, aunque sí en Galicia. Creo que he venido en la mejor época por lo que dicen, por las luces y todo", contó a Treintayseis. "Galicia en general me encanta. Mi abuelo era gallego. Lo poco que conozco de Vigo me parece una ciudad preciosa. Aquí la gente es muy estilosa", concluyó.

Malena Costa en Vigo, a 19 de noviembre de 2025. P.P.F.

Vigo, tercera tienda de España de Hoss

Hoss Intropia pertenece al grupo Tendam desde el año 2021. La de Vigo es la tercera tienda física e independiente que la marca, que cuenta con medio centenar de puntos de venta en toda España, abre en el país -tras Sevilla y Bilbao-.

En su nuevo local de Urzáiz, la firma, con un marcado carácter femenino, mezcla el estilo bohemio y sutil, predominando en esta campaña los colores azul marino y amarillo teja. Destacan, del mismo modo, los detalles artesanales de las prendas.