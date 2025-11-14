Una pasarela mostrará en Pontevedra trajes tradicionales gallegos inspirados en Castelao

El próximo 20 de noviembre, en el Pazo Provincial de Pontevedra, tendrá lugar la pasarela gallega más tradicional. Se tratará de un desfile de trajes gallegos inspirados en las pinturas y dibujos de Castelao y hechos realidad por el colectivo Sete Espadelas, referentes en este ámbito.

La cita arrancará a las 19:00 horas, y en ella se podrán ver alrededor de 40 trajes de diferentes clases sociales y provincias gallegas de los siglos XVIII y XIX. Tal y como indicaron desde la Deputación de Pontevedra, estos trajes servirán para "reivindicar a indumentaria do pobo galego e o seu papel como patrimonio inmaterial, promovendo a posta en valor, conservación e difusión do traxe tradicional galego".

Desde la organización recuerdan que la indumentaria fue uno de los primeros elementos que Castelao incorporó para la caracterización de los personajes de sus historias.

Todas aquellas personas que deseen asistir a este evento, que coincide con el Ano Castelao 2025 -que conmemora los 75 años del fallecimiento de este emblema gallego- tendrán que confirmar su asistencia en el correo electrónico protocolo@depo.gal.