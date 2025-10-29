El premio en la pasarela más sostenible de España, celebrada en Vigo, se va para A Coruña

La estudiante de la Escuela de Moda Formarte de A Coruña, Marta Pujales, se alzó con el primer premio en los Greenwalk Awards, el certamen nacional que une moda y sostenibilidad que celebró su cuarta edición en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo.

La vencedora presentó un diseño inspirado en la danza japonesa Butoh, confeccionado con tejidos 100% naturales y biodegradables mediante técnicas artesanales como el Ecoprint. En el proceso logró minimizar el consumo de agua y reutilizar materiales.

La ganadora de esta pasarela, concebida para impulsar el talento emergente, promover una moda más responsable y organizada por Nhood; recibirá como premio un curso en la reconocida escuela londinense Central Saint Martins, con los gastos de viaje y alojamiento incluidos.

Además, entre los doce estudiantes -procedentes de seis centros formativos de toda España-, el premio Elle Education x Mindway fue otorgado a Alicia Lorenzo por su propuesta "Simbiosis", que combina tradición e innovación con biomateriales biodegradables, tintes naturales y técnicas como el Joomchi, prescindiendo de costuras convencionales.

Por otro lado, el Premio del Público se lo llevó Fabio González por "Rede de Recordos", un homenaje al mar gallego confeccionado con biotejidos desarrollados por él mismo a base de Agar-agar, entre otros, y teñidos con café, evocando el fango que le trae recuerdos de su infancia.

La gala, conducida por la presentadora y locutora Luján Argüelles, contó con un jurado de

excepción formado por figuras del ámbito de la moda y la comunicación, entre ellas Paloma

Lago, modelo, presentadora y madrina del evento, y la empresaria gallega Virginia Pozo,

fundadora de la firma Coosy, junto a otros nombres destacados del sector.