El disfraz de Carnaval más bonito de Zara: está arrasando en Vigo y tiene muy buen precio

El Carnaval gallego está a la vuelta de la esquina. Vigo ya ha desvelado la fecha del tradicional desfile de comparsas: se celebrará el próximo sábado, 1 de marzo, y tendrá un recorrido que comenzará en la rotonda de Isaac Peral a las 18:00 horas y seguirá por García Barbón hasta la Puerta del Sol. Además, el martes 4 de marzo tendrá lugar el concurso de disfraces a partir de las 15:30 horas. ¿Ya tienes listo el tuyo? ¿Y el de tus niños?

Turismo de vigo Carnaval 2025: el desfile de comparsas de Vigo ya tiene fecha

Aunque el Martes de Carnaval será el día grande del también conocido como Entroido o Antroido, la fiesta comenzará este mismo fin de semana. Aliens, hadas, princesas de Disney, superhéroes y otros seres fantásticos pasearán por la urbe olívica al ritmo de la música de las comparsas. Solo quedan unos días para el ansiado Carnaval y si todavía no has tenido tiempo para pensar en un disfraz para tu peque, no te preocupes, Zara tiene uno monísimo y a muy buen precio.

El disfraz de Zara que está a punto de agotarse

Al igual que en años anteriores, Zara ha lanzado una colección cápsula con disfraces para niños y niñas de hasta 14 años. Se trata de una excelente opción para padres a los que les haya pillado el toro o que directamente no tengan mucha maña en la elaboración de trajes. ¿Quieres saber cuál es el que está arrasando y está apunto de agotarse? ¿El que apunta maneras de ser el más exitoso de 2025? A continuación te lo contamos en este artículo.

El disfraz de cowboy, con número de referencia 0653/683/700, es un bonito traje de dos piezas, con chaleco y pantalón con cintura elástica, cierre adhesivo frontal y en bajo, ambos con aplique de estrella y flecos, disponible en varias tallas (3-4 años, 5-7 años, 8-10 años y 11-14 años), aunque en más de una ya se ha agotado y en otras quedan pocas unidades.

La relación calidad-precio es inmejorable: el traje está fabricado 100% en poliéster y está a la venta por 22,95 euros. Sin duda, está siendo un auténtico éxito de ventas y todo apunta a que se agotará en pocos días.

Disfraz de 'cowboy'. Ref: 0653/683/700 Zara (Web)

Por otro lado, el buque insignia de Inditex ofrece varias prendas y complementos para añadir al atuendo que pueden reutilizarse en cualquier otro momento: una camisa blanca popelín, unas botas de serraje, un sombrero y una bandolera con estampado con formas geométricas en dos colores (rojo y azul).

Si no te termina de convencer este disfraz de cowboy y prefieres otra opción, Zara tiene otros disponibles también a muy buen precio: de estrella del pop, de piloto de coches, de búho, de hada de los bosques y de príncipe del bosque. Para menores de 4 años, la firma española propone otras opciones muy apropiadas: pollito, oso, unicornio... Los más pequeños de la casa lucirán adorables.