Lefties lo ha vuelto a hacer: triunfa en Galicia con un precioso vestido para eventos por solo 17,99 euros

Ya lo dijo Carolina Herrera: "El dinero no compra la elegancia. Puedes usar un vestido económico, agregar una linda macada, zapatos grises y una linda bolsa, y eso siempre será elegante". El estilo tiene poco (o nada) que ver con la cartera, es posible ser elegante sin gastar un dineral, solo es necesario saber combinar prendas y sentirnos fiel a nuestro estilo y forma de vestir.

El estilo es eterno, y firmas como Lefties tienen los 365 días del año un amplio y variado catálogo con prendas accesibles para prácticamente cualquier bolsillo. Desde pantalones de chándal hasta faldas para eventos más formales, la tienda low-cost del gigante Inditex tiene infinidad de modelos para las que buscan ir cómodas o vestir elegantes en su día a día.

El precio vestido de Lefties que solo cuesta 17,99 euros

Un ejemplo perfecto es este vestido de punta roma de Lefties. Está siendo un auténtico éxito de ventas por su estupenda relación calidad-precio, pues tan solo cuesta 17,99 euros y está disponible en dos colores (negro y blanco). El modelo, con número de referencia 1062/302/800, tiene un detalle de strass en el cuello, lo que lo hace perfecto para cenas o eventos formales.

Se trata de un vestido largo de manga sisa y cuello redondo, con cierre trasero de cremallera y detalle de strass en tono plateado en el cuello. Está confeccionado en un tejido de punto roma, con materiales de buena calidad (algodón 55%, poliéster 42% y elastano 3%). Se adapta muy bien al cuerpo, resaltando la silueta y potenciando la parte del cuello con unos bonitos abalorios, por lo que no necesitarás pensar en los complementos.

Vestido de Lefties. Ref: 1062/302/800 Lefties

Vestidos hay muchos, pero este es perfecto para algún congreso o cita especial. Es elegante por sí solo y no necesita mucho más, solo unas sandalias de tacón o unos botines cerrados si el tiempo no acompaña. No es de extrañar que esté siendo un auténtico éxito de ventas en Galicia; de hecho, quedan disponibles las tallas XS, M y XL en el modelo de color negro, si bien son las últimas unidades y todo apunta a que se agotará en los próximos días.

Lo mejor de este vestido de Lefties es su precio: está a la venta por 17,99 euros. Se trata de un precio algo inusual para vestidos formales para eventos. Si tienes algún acontecimiento importante, no dudes en echar un vistazo a este modelo, pues te sentará de maravilla. Con unos zapatos de tacón te sentirás muy estilizada y serás la envidia de todas en Galicia. Recuerda: solo quedan disponibles las últimas tallas de la XS, M y XL del artículo en color negro.

En cuanto a los cuidados de este bonito vestido de Lefties, es preferible lavarlo a mano por los detalles en el cuello. En el caso de utilizar lavadora, se aconseja una temperatura máxima de 30ºC y un centrifugado corto. No limpiar en seco ni usar la secadora, y planchar a un máximo de 110ºC.