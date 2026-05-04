Confirmado: la Ley de Bienestar Animal establece un plazo de 48 horas para comunicar la desaparición de una mascota

Galicia es una región que ama los animales. Según el Registro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac), cuenta con más de 833.000 animales de compañía, principalmente perros, seguidos de gatos y hurones, además de aves de rapiña.

En este contexto, los propietarios son cada vez más conscientes de que la nueva Ley de Bienestar Animal establece una serie de obligaciones destinadas a proteger los derechos y la dignidad de los animales.

48 horas de plazo máximo para comunicar la desaparición

Entre otras medidas, la normativa recoge diversas prohibiciones, como dejar solo a un perro durante más de 24 horas, así como obligaciones, entre ellas la realización de un curso de formación para tener perros.

Cuando un animal se extravía, la Ley de Bienestar Animal también establece cómo debemos actuar. Sin embargo, antes es necesario conocer qué se entiende por animal extraviado.

A efectos de la ley, un animal extraviado es "todo aquel que dentro del ámbito de esta ley que, estando identificado o bien sin identificar, vaga sin destino y sin control, siempre que sus titulares o responsables hayan comunicado su extravío o pérdida en la forma y plazo establecidos a la autoridad competente".

Precisamente, el artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal establece que la pérdida o sustracción del animal debe comunicarse a la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas desde que se produjo la misma.

Aunque en estos casos suelen verse carteles en las calles o anuncios en redes sociales, la ley subraya la necesidad de asumir responsabilidades y presentar una denuncia oficial en tiempo y forma.

La notificación de la pérdida o robo de la mascota puede realizarse de forma presencial u online. Para ello será necesario aportar los datos del propietario y del animal, así como la fecha y lugar de la pérdida o robo, además de las circunstancias en las que se produjo.

Notificar la pérdida o robo de una mascota es una medida clave para facilitar la recuperación del animal. También se trata de un deber legal, ya que su incumplimiento puede conllevar una multa económica.

Este gesto se considera una infracción leve y, según la Ley de Bienestar Animal, la sanción puede llegar a los 10.000 euros.