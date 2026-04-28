Minnie, la perrita viguesa que conquista Zara Kids en su nueva colección de primavera-verano

Una perrita viguesa, Minnie, se ha convertido en la nueva cara de la colección primavera-verano de Zara Kids. Se trata de una Cavalier King Charles Spaniel que cumplió dos años el pasado 14 de febrero.

Minnie vive en el centro de Vigo junto a su madre y su abuela, y forma parte de la tercera generación del afijo "Aires de Vigo".

"Es un ejemplar increíble de la raza y su carácter es excepcional; le encantan los niños", explica su cuidador, apuntando a las posibles razones por las que el gigante de la moda se fijó en ella para la sesión fotográfica. De hecho, Minnie posó junto a una bebé de dos años, demostrando su docilidad y afinidad con los más pequeños.