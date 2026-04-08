Confirmado por ley: multas desde 10.001 euros si dejas a tu perro en una residencia y no lo recoges

La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre de 2023, ha marcado un antes y un después en Galicia. Esta ley busca proteger los derechos y el bienestar de las mascotas, con normas que rigen las obligaciones de tenencia responsable y cuidado de gatos, perros u otros animales domésticos.

Galicia cuenta con más de 800.000 mascotas en el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (REGIAC), siendo la mayoría de ellas perros, gatos y hurones. Le siguen aves de rapiña y otras especies. Por ello, es de vital importancia conocer cuáles son las normas a seguir si tienes una mascota.

Infracción grave por no recoger a un animal de la residencia o establecimiento similar

Por difícil que resulte de entender, todavía hay personas que abandonan a sus mascotas. Además del fuerte rechazo social que genera, es una conducta sancionada por la legislación vigente. En concreto, la Ley de Bienestar Animal considera el abandono como una infracción grave, lo que implica multas que pueden oscilar entre los 10.001 hasta los 50.000 euros.

El artículo 74 de la ley, donde se detallan las infracciones graves, establece lo siguiente:

"El abandono de uno o más animales. No se considerará como falta grave, sino como leve, la falta de comunicación de la pérdida o sustracción de un animal; por contra, se considerará como infracción grave el no recoger el animal de las residencias u otros establecimientos similares en los que haya sido recogido, y el abandono del animal en condiciones de riesgo".

Este artículo es relevante porque amplía el concepto de abandono más allá de dejar a un animal en la calle. Por ejemplo, también se considera abandono no recoger a tu mascota de una residencia canina, una perrera o una protectora.

Es decir, si dejas a tu perro en uno de estos centros porque, por ejemplo, te vas de viaje, y no vuelves a por él, estarías incurriendo en una infracción grave.

Además, por abandono en "condiciones de riesgo" se entiende aquellos casos como dejar al animal sin comida o agua, en lugares peligrosos o en circunstancias que puedan poner en peligro su vida o su bienestar.

Por el contrario, no todas las conductas relacionadas con la pérdida de un animal tienen la misma gravedad. Si un perro se pierde o es sustraído y no lo comunicas a las autoridades, se considera una infracción leve. En este caso, la sanción puede ser un apercibimiento (advertencia emitida por una autoridad) o una multa de entre 500 y 10.000 euros.