Un modelo diferente de hotel canino en Vigo: convivencia, libertad y atención personalizada

O Meu Can: el hotel en Vigo donde tu perro disfruta de unas vacaciones de cinco estrellas Treintayseis

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, pero muchos vigueses se muestran reacios a viajar debido a sus mascotas. Y no es de extrañar: los perros se han convertido en los nuevos niños, una afirmación que cobra especial sentido en Vigo, una ciudad donde hay cinco perros por cada bebé.

Por eso, no resulta difícil imaginar que, pese a las ganas de viajar, a muchos les cueste dejar a sus peludos durante las vacaciones. Sin embargo, para poner fin a esta tesitura, en Vigo y su área existen varios hoteles caninos pensados para que los perros también disfruten de unas merecidas vacaciones, rodeados de otros compañeros de cuatro patas. Así, mientras los humanos se relajan, sus mascotas también pueden hacerlo.

Uno de estos alojamientos es O Meu Can, un hotel canino ubicado en el número 39 de la Rúa de Severino Cobas. Sus 1.800 metros cuadrados de zona exterior, áreas verdes y habitaciones individuales, lo que lo convierten en un lugar ideal para que las mascotas vivan una experiencia vacacional de primer nivel. "Las primeras veces lo pasan peor los dueños que los perros, pero una vez que ven lo felices que están, repiten", explican desde el hotel canino.

Una forma de trabajar "diferente"

O Meu Can es el proyecto personal de Laura y Brais, quienes en 2022 decidieron dar un giro radical a sus vidas y apostar por un modelo de hotel canino con una filosofía de trabajo distinta. "Yo tenía dos perros PPP -perros potencialmente peligrosos- y en los hoteles donde los dejaba los estigmatizaban y aislaban", cuenta Laura.

Con esa experiencia como punto de partida, diseñaron un método basado en la semilibertad y la socialización. "Intentamos que los perros tengan espacio y puedan relacionarse entre ellos", añade. Durante el día, los perros están al aire libre de 07:00 a 22:00 horas, divididos en tres grupos según su carácter. Aun así, también cuentan con habitaciones y zonas exteriores pensadas para aquellos perros que no son tan sociables.

Las habitaciones son individuales y están construidas con materiales de alta calidad, fáciles de limpiar y desinfectar tras cada estancia. "No tienen contacto visual con otros perros, lo que ayuda a reducir el estrés y a mantener la calma", señala Brais. Las habitaciones se usan exclusivamente para dormir y comer.

Más que un hotel: guardería, tienda y peluquería

Además del alojamiento, O Meu Can ofrece servicios de guardería, tienda y peluquería. Son muchos los dueños que, durante su jornada laboral, optan por dejar a sus perros en la guardería para que no estén solos. "Tenemos una franja de entrada de 08:00 a 09:00, para que el perro juegue y libere energía durante el día. Así, cuando su dueño -también cansado- lo recoja, ambos estén en sintonía", comenta Laura. En verano, este servicio también es muy solicitado por quienes quieren visitar las Islas Cíes, ya que no pueden hacerlo con sus mascotas.

La tienda, por su parte, está especializada en alimentación natural, con piensos sin grano y dieta BARF -basada en alimentos crudos-. "Pensamos en el bienestar de los animales, aunque eso nos deje menos beneficio. Al final, su alimentación es tan importante como la nuestra, y hay que cuidarla", subrayan.