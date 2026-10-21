El Mercado do Berbés de Vigo premiará las compras con tapas de pulpo

"O Berbés a bocados" es la iniciativa de este mercado vigués que incluirá un programa de actividades gastronómicas para atraer al público y fomentar las compras en los distintos puestos. Se celebrará en tres jornadas a lo largo de las cuales habrá sesiones vermú con degustación de pulpo y talleres de cocina con productos frescos del mercado.

La primera cita tendrá lugar el sábado 24 de octubre, de 11:00 horas a 12:00 horas, con una pulpeira que preparará las tapas de pulpo en el Mercado do Berbés acompañada de música ambiente. Para acceder a la degustación será necesario presentar un ticket de compra del propio mercado por un importe mínimo de 15 euros. Se servirán tapas de pulpo con pan y bebida, hasta agotar existencias.

La sesión plantea así una ocasión para realizar la compra y compartir un aperitivo en el mismo espacio, con la preparación del pulpo a la vista del público como uno de sus principales atractivos.

El programa continuará los viernes 30 de octubre y 6 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, con dos talleres que acercarán al público técnicas y sabores de la cocina japonesa a través de elaboraciones en frío con productos frescos del mercado. Los productos de los puestos servirán como punto de partida para mostrar sus posibilidades en recetas que incorporan otras técnicas culinarias. El formato de showcooking permitirá al público seguir en directo el proceso de elaboración y conocer cómo se trabajan los ingredientes.

Las sesiones estarán dirigidas por Beatriz Fernández, propietaria del restaurante Paparota y ganadora de la primera edición de Conxetapas, certamen orientado a promover la creatividad de la hostelería local y las posibilidades culinarias del pescado y el marisco.