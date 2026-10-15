Arranca la temporada de cocidos en Vigo con restaurantes a reventar y precios desde 22 euros: "Ya hay ganas"

Con la llegada del otoño, Galicia se prepara para uno de sus platos más tradicionales: el cocido. Es la receta por excelencia para combatir los meses de frío y lluvia, aunque este octubre esté dejando temperaturas más propias de otras épocas del año. En Vigo, sin embargo, los amantes de este manjar ya tienen ganas de volver a sentarse a la mesa para disfrutar de una buena fuente de carne, verduras y garbanzos.

Preparar un buen cocido requiere tiempo y una cuidada selección de ingredientes. La receta tradicional reúne distintas piezas de cerdo, chorizo, lacón, garbanzos, patatas y grelos, aunque cada casa y cada restaurante tiene sus particularidades. En Galicia, además, el cocido es mucho más que una comida: es una reunión alrededor de la mesa, un xantar compartido con amigos y familiares y una forma de recuperar el calor del hogar.

Por eso, el calendario parece importar menos que las ganas de disfrutarlo. "Cuando llega octubre, la gente ya tiene ganas", explican desde Casa Soutomayor. En el restaurante O Coto coinciden: "Ya hay ganas de cocido". Con todo, en Casa Soutomayor reconocen que las temperaturas sí influyen en el apetito de los clientes: "Cuando hace frío, apetece más".

La demanda ya se deja notar en los establecimientos que han comenzado a servir el plato. En el Mesón El Águila, el cocido se ofrece los jueves y el inicio de la temporada ha arrancado con las reservas completas. En el Mesón Soutomayor, los días elegidos para disfrutar de esta receta son los miércoles y los sábados, jornadas en las que también registran una importante afluencia de clientes.

En el restaurante O Coto, el cocido se sirve los domingos o por encargo. Desde que han comenzado a prepararlo esta temporada, aseguran que completan las reservas.

Por su parte, Central Pork ofrece cocido todos los fines de semana, mientras que entre semana adapta la preparación a la meteorología y a la demanda. "Como todavía hace calor, estamos yendo poco a poco", explican desde el establecimiento. La decisión de adelantar su regreso a la carta responde, precisamente, a las peticiones de los clientes: "Lo hemos hecho porque había demanda, la gente preguntaba y, aunque todavía hacía buen tiempo, lo hicimos".

¿Cuánto cuesta comer cocido en Vigo?

El precio de este plato varía según el establecimiento y el día de la semana, con tarifas que rondan los 20 y los 30 euros. El encarecimiento de las materias primas también ha repercutido en los restaurantes, que en algunos casos han tenido que ajustar sus precios.

Entre las opciones más económicas se encuentra el Mesón El Águila, donde el cocido de los jueves cuesta 22 euros, con la bebida y el postre aparte.

En el restaurante O Coto, el cocido con sopa que se sirve los domingos tiene un precio de 29 euros. El establecimiento ha mantenido la misma tarifa que el año pasado pese al incremento del coste de los ingredientes.

En Central Pork, por su parte, el precio se sitúa en 28,60 euros por ración, después de una ligera subida este año motivada por el encarecimiento de los productos.

Aunque el frío todavía se resiste a llegar, los primeros cocidos de la temporada ya están sobre la mesa en Vigo. Y, a juzgar por las reservas, no hace falta esperar a que bajen las temperaturas para que los vigueses vuelvan a disfrutar de uno de los grandes clásicos de la gastronomía gallega.