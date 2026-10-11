O Porriño (Pontevedra) presume de pan en las calles: tradición, gastronomía y cientos de visitantes

O Porriño celebró este sábado la octava edición de la Feira do Pan do Porriño, una cita gastronómica que reunió a cientos de personas en la Praza do Concello.

La jornada sirvió para poner en valor uno de los productos más representativos del municipio, cuya tradición panadera está documentada desde el año 1600.

Durante todo el día, los asistentes pudieron disfrutar de degustaciones, actividades culturales y demostraciones de cocina en directo a cargo de la cocinera Coque Fariña, que mostró diferentes formas de incorporar el pan local a distintas elaboraciones gastronómicas.

La programación también incluyó el taller infantil 'Peque Pan', organizado por la Asociación Pan do Porriño para acercar a los más pequeños al proceso de elaboración artesanal.

La Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) ofreció una degustación de productos de calidad y la música de The MusicBox Band puso el broche final a la feria.

El Concello destaca la acogida de la feria

El alcalde, Alejandro Lorenzo, ha valorado positivamente la participación en esta octava edición. "La respuesta de la gente superó todas las expectativas", ha asegurado, destacando la importancia del sector panadero para la economía y la identidad del municipio.

Por su parte, la concejala de Turismo, Vanessa Ucha, ha subrayado el potencial gastronómico y turístico del evento, que permite dar a conocer tanto el producto como el trabajo artesanal y la historia de los panaderos de O Porriño.