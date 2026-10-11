Dónde comer en la provincia de Pontevedra según la banda Grandío, ganadora del Conxemar Fest

Grandío tiene motivos para celebrar. La banda se proclamó hace apenas unos días ganadora del Conxemar Fest: Fish & Hits, el certamen para artistas gallegos emergentes celebrado en plena Puerta del Sol de Vigo con motivo de la Semana Conxemar.

Pero cuando toca bajar del escenario y sentarse a la mesa, sus integrantes no se quedan en una sola ciudad. Para Treintayseis han elaborado una particular ruta por algunos de sus establecimientos favoritos de la provincia, con paradas en Vigo, Pontevedra y el Val Miñor.

Desde un brunch contundente en Gondomar hasta una cena entre humo y producto gallego en Pontevedra, pasando por bares de toda la vida, chiringuitos con vistas al mar, ramen o clásicos para tomar una copa.

Estas son las recomendaciones de Grandío para comer y beber por la provincia de Pontevedra.

Dónde desayunar

Para empezar el día, Grandío se desplaza primero hasta Gondomar. Allí recomiendan Medusa Brunch, especialmente por la variedad de su propuesta y por unas raciones que califican directamente de "inmensas". "Está todo muy bueno", resumen.

En Pontevedra tienen dos opciones. Una de las incorporaciones más recientes a su lista es Maena's, un establecimiento de brunch que conocieron hace poco y que también ha conseguido convencerlos.

La alternativa es ya un clásico para ellos: Misto. Un lugar al que acudir para "tomar un buen café o una tosta" y comenzar el día sin demasiadas complicaciones.

Dónde tomar el aperitivo

A la hora del aperitivo, Pontevedra concentra algunas de sus paradas más habituales. "Casi siempre vamos a La Tienda de Clara, en la plaza del Teucro, o a La Cata, al lado de Plaza de España", cuentan. Este último es "un mítico" para la banda.

En Vigo, una de sus elecciones es Beldar, aunque amplían la recomendación prácticamente a cualquiera de los establecimientos de la zona de vinos próxima a la Praza da Constitución.

Dónde comer

Entre las recomendaciones más entusiastas de Grandío aparece Ardentía, en Mañufe, Gondomar. "Es fantástico a todos los niveles posibles", aseguran. Destacan la calidad de la comida, el espacio y un personal "majísimo".

Aunque señalan las carnes a la brasa como una de sus grandes especialidades, recuerdan que dispone de una carta extensa y también de menú de mediodía. "Está todo buenísimo. Muy top", resumen.

En Baiona cambian completamente de escenario y proponen el chiringuito de la Virgen de la Roca, principalmente por una combinación difícil de discutir: comida, precio y ubicación: "Todo riquísimo, muy buen precio y unas vistas difíciles de mejorar".

Para quienes prefieran una comida de corte más tradicional, la ruta regresa a Pontevedra y hace parada en Parvadas, "ese bar de toda la vida en el que sabes que vas a comer bien, mucho y a buen precio".

Entre sus imprescindibles mencionan las croquetas de carabinero, que califican de "brutales", pero también la tortilla y el raxo. "Todo muy recomendable".

Dónde merendar

La merienda no es precisamente el momento gastronómico predilecto de Grandío. "La verdad es que ninguno de nosotros suele merendar", reconocen. Cuando aparece el antojo de dulce, tampoco tienen grandes exigencias: "Nos sirve casi cualquier sitio".

Otra cosa es sustituir el café y el pastel por una caña y un pincho. Ahí sí manejan varias referencias.

En Baiona, la Bodega Estrella, que "es casa"; en Pontevedra eligen Premio, con carta de pinchos para escoger con la consumición.

Y en Vigo tiran de un clásico: cualquiera de los establecimientos del Carballo les sirve para recurrir a "la típica empanadilla de media tarde".

Dónde cenar

Una de las recomendaciones más especiales de la banda se encuentra en Pontevedra. Salmoira está "súper escondido" y, precisamente por ello, Grandío lo presenta casi como un pequeño secreto gastronómico.

Su propuesta se basa en productos gallegos, especialmente del mar, y en elaboraciones vinculadas a técnicas como la sal y el humo. "Es una pasada. Una joyita escondida", aseguran.

Baiona ofrece varias posibilidades en su zona de vinos. La banda frecuenta especialmente La Ventana, aunque coloca también en la lista a Olivando y Jaqueyvi. "Están muy, muy buenos".

En Vigo la elección lleva hasta Churruca y cambia por completo de registro. Uno de sus favoritos es Omichi Ramen, aunque advierten de que la demanda obliga a organizarse: "Hay que ir casi a la hora de la merienda para pillar sitio".

Muy cerca se encuentra su alternativa para una cena mucho más informal: Rin Ran, una "bocatería mítica que nunca falla".

Dónde tomar una copa

Cuando llega la noche, las posibilidades se multiplican. En Baiona, al menos fuera de los meses de julio y agosto, Grandío suele optar por La Llave o D'Sastre.

En Vigo, la banda cuenta con una ruta bastante definida. Suelen moverse por la zona de la Cantina Candela y Tinta Negra antes de terminar la noche en La Radio o, en ocasiones, en Doppler.

A la lista suman Bocana, especialmente cuando coincide con las jam sessions de los sábados organizadas por su amigo Mingos: "Hay buen ambiente".

Pontevedra completa la noche con tres nombres: Bruc, Ánimas y La Pomada.

Y podrían seguir. De hecho, admiten que la selección deja fuera bastantes establecimientos, especialmente entre los destinados a comer y cenar: "Tenemos la suerte de tener una gastronomía increíble y muy accesible", explican.

Pero había que poner un límite: "Tampoco queremos ser turras".