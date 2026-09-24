El bar de tapas regentado por dos veinteañeras viguesas que enamora a todo Churruca: "Nos tiramos a la piscina"

Churruca es la meca del ocio para gran parte de los vecinos y las vecinas de Vigo, el lugar donde reunirse con las amistades y crear momentos para el recuerdo. Allí, entre la marea de pubs que acoge a jóvenes —y no tan jóvenes— de la ciudad, destaca un bar de tapas y copas que ha conseguido conquistar la zona en apenas dos años.

Naiara y Sara abrieron Se Cadra el pasado 12 de junio de 2024, con 23 y 25 años. Eran dos habituales de Churruca y un día vieron el local del número 10 de la calle Martín Códax en alquiler. "Un poco de calentada", decidieron probar suerte y montar un bar de tapas y copas, un lugar donde cenar antes de salir de fiesta.

"Nos tiramos un poco a la piscina", afirma Sara, que explica que ambas no se encontraban a gusto en sus respectivos trabajos y sintieron que era "el momento". "Cuadró que ella estaba con una beca FEUGA y yo en otro curro en el que tampoco estaba muy contenta", confirma Naiara, quien se encarga de la sala.

Los inicios no fueron fáciles. Debido a su juventud, "siempre te toman un poquito menos en serio", y comunicar el concepto del local fue complicado. "Al principio nos costó diferenciar que la gente o venía a cenar y se iba, o gente que no sabía que dábamos cenas", apunta Sara, quien está entre los fogones con el hermano de Naiara.

Tampoco contaban con mucha experiencia. Tan solo Sara, que estudió en la universidad Ciencia y Tecnología de los Alimentos, había tenido contacto con el sector de hostelería, al haber trabajado en el restaurante de su familia.

Crecer en Churruca

La localización ha condicionado la evolución Se Cadra, que ya es un local más que reconocido por el público de Churruca. "Es una zona de copas y es así. Entonces hay que aceptarlo y cogerlo con los brazos súper abiertos. También es algo que nos gustaba", comenta Naiara sobre la dualidad de bar de tapas y copas.

Sara asegura que la cocina es un "extra" que ofrecen a sus clientes, que se encuentran con un local "más grande como para sólo servir copas". De esta forma, también han conseguido atraer a personas de todas las edades, para las que Se Cadra ya es su segunda casa.

La carta es "muy pequeñita" y está pensada para compartir. "De momento no la variamos casi nada desde el principio", explica la jefa de cocina, que recuerda que por la semana meten "algún extra", como hamburguesas. Además, algunos domingos ofrecen una sesión vermut con "otro tipo de comida": pulpo, callos, ensaladilla.

Interior de Se Cadra S.P.

Entre lo más demandado, destacan la tabla de cecina y las tostas. "Tenemos también la única opción vegana, que son unos tacos de pulled pork hechos con setas", explica Naiara, que asegura que en estos dos años han conseguido clientes habituales: "Los de entre semana, los de copas... Notamos que tenemos mucha clientela desde el principio y es muy guay".

Más allá de la fiesta

Con la oferta gastronómica y eventos como las sesiones vermut buscan afianzar su posición como un bar de tapas, no sólo abierto para el fin de semana y para previas de fiesta. En este sentido, cabe recordar que también organizan eventos y cumpleaños.

De hecho, uno de los mayores retos a los que se han enfrentado en estos dos años fue la organización de un cumpleaños con más de 80 personas. "Nunca habíamos hecho algo tan grande y al final salió bien. Al tener dos plantas, la gente se distribuye", señala Sara, que explica que son eventos "tipo cóctel", para los que ofrecen diferentes menús.

Sus clientes destacan, además de la cocina, el buen trato y la comodidad: "Al final es un local amplio, espacioso, que igual en Churruca estamos acostumbrados a sitios más pequeños". De cara al futuro, piensan "darle una vuelta" a la carta y organizar actividades como mercadillos o sesiones vermut con DJ.