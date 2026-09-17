El restaurante con la mejor cocina de temporada de Vigo: "La gente viene aquí por el pescado"

La historia de Vigo está relacionada con el mar, con sus pescadores y las decenas de plazas donde se vendían los mejores productos del mar del mundo. Un bagaje que se refleja en su gastronomía, con restaurantes esparcidos por toda la ciudad que defienden la tradición de la ría.

Este es el caso de CaMucha, situado en el número 68 de la Baixada á Rotea, en Teis. Isidro Arosa y Paula Figueroa recogieron el testigo del local familiar y transformaron el bar de barrio que ofrecía menús del día a los trabajadores de la zona en un restaurante de referencia para toda la ciudad.

"Lleva abierto desde el año 1963. La abuela de Paula lo tuvo alquilado y, cuando falleció, se lo quedó en herencia mi suegra, que lo mantuvo en alquiler", recuerda el jefe de cocina y propietario de CaMucha, que explica a Treintayseis que su objetivo fue "darle la vuelta" al negocio.

Isidro y Paula tomaron la decisión de montar su propio restaurante tras una larga trayectoria en fogones de todo tipo. Se conocieron estudiando cocina en Santiago de Compostela y, desde entonces, han pasado por cocinas modernas y creativas, de hoteles e incluso de servicio de catering.

Un cuarto de siglo saltando de proyecto en proyecto, con importantes responsabilidades en cada uno de ellos, hasta que Isidro y Paula decidieron dar el paso y crear CaMucha. No lo hicieron solos, ya que Pablo —compañero del cocinero en el restaurante Albatros de Vigo— se unió al proyecto para liderar las funciones de sala.

Interior de CaMucha, restaurante de Vigo S.P.

"Cuando Pablo se enteró me dijo: 'Si necesitas camareros yo me voy contigo'. Había buena relación en el ambiente de trabajo y qué mejor persona que alguien que conoces que trabaja bien y que además conoce el mundo del vino. Las ideas eran muy claras desde el principio", afirma Isidro.

Cocina de mercado y de temporada

Isidro venía de realizar una "cocina más moderna, fusión" y su planteamiento va en dirección contraria: "Era dar la vuelta a la tortilla y volver a lo que se hacía antiguamente: escabeches, empanada de maíz y, sobre todo, mucho pescado". El cocinero considera que el pescado es "mucho más versátil" y te da "más opciones a la hora de cocinar".

"La gente viene mucho aquí por el pescado. Es lo que nos vamos encontrando a diario en el mercado", explica sobre el concepto de su restaurante el cocinero, que se encarga de ir todos los días a la plaza. CaMucha destaca por su cocina de mercado, por tener una carta "muy pequeñita" que se completa con las múltiples recomendaciones del día.

Producto de proximidad y de temporada, así como recetas tradicionales son los tres pilares de la cocina de CaMucha. El mar es la huerta de Isidro, que apenas ofrece carne. "Tenemos un lomo de vaca por si alguien no quiere pescado", señala, destacando que en época de caza sí preparan jabalí o perdiz.

Interior de CaMucha, restaurante de Vigo S.P.

Así, la carta es siempre "sorpresa" para el cliente, que cada vez que acuda el restaurante podrá encontrarse platos nuevos. Eso sí, si tiene que destacar el producto que más gusta a sus comensales, Isidro asegura que el pez porco y el pescado plano suelen ser "los que más salen".

Por otro lado, cabe resaltar que no racionan el producto, ya que lo venden por pieza. En este caso, es fundamental el trabajo de Pablo, que guía al cliente para tener una experiencia óptima en cuanto a cantidades y el vino para acompañar el plato.

También sorprende el punto de cocción del pescado, "diferente a lo que se puede encontrar en otros restaurantes", la limpieza del servicio y algunas de sus verduras y hortalizas, que son sembradas en la pequeña huerta de la que disponen tras el local.

Dos años de crecimiento

Los primeros meses no fueron fáciles para Isidro y Pablo. Ellos dos, con el apoyo de Paula —que se encarga del papeleo y asume funciones de sala y cocina según la necesidad— , se pasaban días enteros en el restaurante para intentar sacarlo adelante. Estaban seguros del futuro exitoso que tendría más tarde CaMucha, pero había que convencer a la ciudad.

Al principio, los vecinos del barrio no estaban convencidos del cambio de identidad de su bar de confianza. "Te decían: '¿Cómo no vais a tener menú del día?'. Pero yo, sintiéndolo mucho, no iba a seguir con el mismo enfoque, porque no es rentable. (...) Tendríamos que estar remontando mesas continuamente", apunta el jefe de cocina.

Interior de CaMucha, restaurante de Vigo S.P.

"Sabíamos que a la larga había hueco para nosotros", afirma Isidro. El boca a boca y las buenas reseñas han impulsado CaMucha, así como ha permitido a sus propietarios reducir los turnos de trabajo, ser más eficientes y tener una mejor conciliación familiar y calidad de vida.