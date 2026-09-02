Vigo estrena este fin de semana un gran festival gastronómico con sabores de cinco continentes

La Explanada del Náutico de Vigo se transformará este fin de semana en un auténtico recorrido gastronómico por cinco continentes. Entre el 4 y el 6 de septiembre, acoge la primera edición de 'Sabores del Mundo'.

Organizado por VigoPlan Events, el evento reunirá durante tres días gastronomía internacional, cultura, música y ocio en un mismo espacio. Así, miles de visitantes podrán descubrir la cocina tradicional de diferentes países sin salir de la ciudad olívica.

La organización ha realizado una "cuidada selección" de restaurantes y establecimientos que representarán la esencia gastronómica de cada cultura. Además, Bico de Xeado pondrá el broche dulce a la propuesta de VigoPlan Events. Entre los puestos ya confirmados destacan también:

Croketísima , representando a Argentina.

, representando a Argentina. Bolo do Caco , representando a Portugal.

, representando a Portugal. Santa Bárbara, representando a Estados Unidos.

representando a Estados Unidos. Tropicana , representando a Brasil.

, representando a Brasil. Hiroki Sushi , representando a Japón.

, representando a Japón. Caracas Bakery , representando a Venezuela.

, representando a Venezuela. Restaurante Ixchel , representando a México.

, representando a México. Ali Döner Kebab, representando a Turquía.

representando a Turquía. Chicote , representando a Italia.

, representando a Italia. El Muelle 111 , representando a Perú.

, representando a Perú. Panadería Palestina , representando a Palestina.

, representando a Palestina. Colombia na Ría , representando a Colombia.

, representando a Colombia. Froitos do Mar , representando a España.

, representando a España. La Madrina , representando a Cuba.

, representando a Cuba. Inti Kaphy, representando cafés de especialidad de Perú.

Más que gastronomía

'Sabores del Mundo', asegura la organización, es "mucho más" que gastronomía. Y es que la programación comenzará el jueves 3 de septiembre con la apertura y sesión DJ, a las 18:00 horas. DJ. A las 21:00 horas llegará la actuación en directo del Dúo Mala Herba y, a partir de las 23:00 horas, la música continuará con una nueva sesión de DJ.

El programa incluye música en directo durante todo el fin de semana, así como actuaciones inspiradas en diferentes culturas de todo el mundo. Además, contará con una Zona Experience, un espacio dinámico pensado para disfrutar, competir y compartir.